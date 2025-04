Windows 11 illude gli utenti “non compatibili”: aggiornamento offerto anche ai PC estromessi

Immaginate di essere al computer, il vostro caro vecchio PC, e di ricevere improvvisamente una notifica che non vi aspettate: “Aggiornamento a Windows 11 disponibile“. Di certo un ghigno spunterebbe sul vostro volto, quasi al grido di: “Ce l’abbiamo fatta!“, per poi però dover ripiegare. Questo è capitato proprio nei giorni scorsi a diversi utenti che si sono ritrovati a ricevere l’offerta di aggiornamento al nuovo sistema operativo pur avendo un computer non compatibile.

Microsoft ammette l’errore: colpa di un codice latente

A confermare la situazione è stata direttamente Microsoft, che ha parlato di un “problema di codice latente” attivo dal 12 aprile 2025. Ha fatto tutto il sistema: in breve, avrebbe ignorato le restrizioni impostate dagli amministratori, presentando al cospetto degli utenti l’avviso di aggiornamento anche nel caso di PC che avrebbero dovuto essere esclusi dall’offerta.

La società ha chiarito che il bug è già sotto osservazione e che una correzione è in fase di implementazione per evitare nuovi casi simili. Nell’attesa, chi si fosse ritrovato con Windows 11 installato erroneamente può ancora procedere al rollback manuale verso Windows 10, purché entro i limiti di tempo previsti dal sistema per il ripristino.

Cosa fare nel frattempo

Microsoft ha sospeso almeno per ora gli aggiornamenti delle funzionalità, fino a quando il problema non sarà del tutto rientrato. Tutti i dettagli tecnici sono stati pubblicati all’interno del portale Microsoft 365 Admin Center con il codice IT10561350, utile per chi desidera approfondire la questione in modo più specifico.

Non è la prima volta che si verifica una svista simile: in passato, anche alcuni server Windows erano stati aggiornati erroneamente a versioni più recenti senza licenza. Anche in quel caso, Microsoft aveva risposto in tempi rapidi.

Intanto, con la fine del supporto per Windows 10 prevista per ottobre 2025, è plausibile che Microsoft intensifichi gli sforzi per promuovere l’adozione di Windows 11, ormai sempre più presente nei computer di tutto il mondo.