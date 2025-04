Nokia presenta gli ultimi smartphone in collaborazione con HMD

Si avvicina la fine della collaborazione tra Nokia e HMD Global. Evento con il quale si chiude un capitolo nella storia della telefonia mobile. Ma prima che l’accordo di licenza tra le due aziende scada definitivamente (2026) ci sarà il lancio di una nuova gamma di dispositivi a marchio Nokia. Quest’ultima prevista per il 2025 e rappresenta una sorta di tributo finale. Secondo alcune indiscrezioni, gli ultimi cinque modelli previsti saranno: Nokia 3510 4G, 5710XA 4G (2025), 130 Music (2G), 150 Music (2G) e 8310 4G. Suddetti nomi non suonano nuovi per gli appassionati. Si tratta, infatti, di reinterpretazioni moderne di storici modelli che hanno fatto la fortuna di Nokia.

Nokia e HMD: caratteristiche dell’ultima linea di smartphone

Il Nokia 3510, lanciato nel 2002, è stato uno dei primi ad introdurre le suonerie polifoniche. Insieme alla compatibilità con gli MMS. Anche se con un display monocromatico e privo di fotocamera. L’8310, invece, rimane impresso nella memoria di molti per il suo design ultracompatto e per l’inconfondibile retroilluminazione. Entrambi i modelli torneranno in versione 4G, per soddisfare chi cerca dispositivi semplici, ma funzionali. Dispositivi che promettono di attirare l’attenzione anche dei più nostalgici.

Anche il Nokia 5710XA 4G avrà una sua riedizione nel 2025. Uscito originariamente nel 2022, si era distinto per una caratteristica insolita, ma geniale. Un paio di auricolari Bluetooth integrati direttamente nella scocca. La nuova versione manterrà gran parte dell’hardware originale. Con l’unica differenza rappresentata dall’introduzione della porta USB-C. I modelli 130 Music e 150 Music, completano la nuova gamma. Si tratta di dispositivi pensati per un’utenza alla ricerca di semplicità, autonomia e funzionalità musicali di base.

Con la fine della licenza, HMD proseguirà il suo percorso indipendente, abbandonando definitivamente il marchio Nokia. Resta da vedere se qualcun altro raccoglierà il testimone lasciato vacante. Quel che è certo è che, anche nel mondo dei cellulari retro, il nome Nokia continuerà a evocare emozioni e ricordi negli utenti più nostalgici per il settore smartphone.