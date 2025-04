Il Nokia N-Gage ritorna con una nuova collezione di giochi dopo 22 anni

Il Nokia non ha più un ruolo di primo piano nel mondo della telefonia. Eppure la sua influenza nel campo del mobile gaming resta indelebile. Negli anni ’90, l’azienda finlandese infatti fu tra le prime a credere nel potenziale del gaming sui dispositivi portatili. Inizialmente con il famoso gioco Snake, ma poi anche con l’evoluzione della piattaforma Symbian. Seguendo questa scia Nokia segnò una tappa fondamentale nella storia dei videogiochi su mobile.

A tal proposito l’ N-Gage, lanciato nel 2003, ha rappresentato un primo tentativo di combinare un cellulare e una console portatile. Pur restando sempre un prodotto di nicchia. La sua particolarità risiedeva nell’offrire esperienze di gioco come DOOM, Tomb Raider e Splinter Cell, titoli iconici all’epoca, soprattutto per i cellulari. Ma oggi, a distanza di oltre vent’anni, il leggendario dispositivo sembra pronto a ricevere un nuovo gioco. Un evento esclusivo che sicuramente farà felici i collezionisti e gli appassionati di retro gaming.

Nokia N-Gage e un omaggio alla storia del mobile gaming

Il videogame che segna il ritorno del Nokia N-Gage si intitola Parasite Pack ed è composto da tre titoli rilasciati prima su altre piattaforme. Si tratta di Flea!, Flea!2 e Tapeworm Disco Puzzle. Ovvero tre giochi che appartengono al genere platform/arcade 2D. Nonostante la loro semplicità visiva, questi rappresentano una sfida intrigante e stimolante, ispirata a classici come Super Mario Bros. Anche se con una formula di gioco completamente nuova ed originale. Gli sviluppatori hanno infatti cercato di ricreare l’esperienza nostalgica dell’epoca, presentando il tutto in un’edizione fisica che farà sicuramente felici i collezionisti.

La confezione include una cartuccia, ma anche una scatola con il manuale di istruzioni e contenuti bonus. Come ad esempio wallpaper e suonerie, per personalizzare l’esperienza di gioco. La versione fisica, limitata a sole 100 copie, viene proposta a un prezzo di circa 50€.

L’arrivo di Parasite Pack quindi non è solo una novità per gli appassionati della console, ma anche un invito a riscoprire una parte della storia del mobile gaming. Anche se il dispositivo N-Gage non ha mai raggiunto il successo dei suoi concorrenti, come il Game Boy Advance, il suo impatto sulla cultura dei videogiochi è stato notevole. Chi ha avuto la fortuna di possedere un N-Gage potrà quindi ora rivivere quei momenti di gioco in compagnia di nuovi titoli. Un’ esperienza ludica divertente ma con un tocco di nostalgia che riporta indietro nel tempo.