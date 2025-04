Reattore nucleare usato per alimentare l’intelligenza artificiale

Di recente, è stata annunciata una novità importante per la produzione di energia nucleare. Quest’ultima arriva arriva dal Texas dove Aalo Atomics ha svelato una proposta rivoluzionaria in tale campo. Si tratta dell’Aalo Pod, un prototipo di reattore nucleare che sfida le convenzioni tradizionali del settore. Tale dispositivo è pensato per rispondere all’esigenza crescente di energia per i data center e le applicazioni di intelligenza artificiale. Si distingue per la sua struttura “extra modulare” (XMR), che permette una flessibilità e scalabilità mai viste prima nel settore nucleare.

Dettagli sul nuovo reattore nucleare

Matt Loszak, CEO di Aalo Atomics, ha affermato che per rispondere alla crescente domanda di energia dei data center, è necessario un nuovo tipo di reattore nucleare. Quest’ultimo deve essere in grado di unire i benefici della produzione industriale di microreattori con la potenza e l’economicità degli SMR. L’Aalo Pod nasce proprio da tale necessità, offrendo una soluzione che riesce a superare i limiti degli SMR tradizionali.

Tale reattore, con una capacità di 50 MW elettrici per unità, si distingue per la sua struttura modulare. Quest’ultima consente di adattarsi facilmente alle diverse esigenze energetiche, scalando da poche decine di MW a migliaia. Il tutto senza compromettere l’efficienza o i costi. Ogni Aalo Pod è composto da cinque reattori Aalo-1, ciascuno collegato a una turbina per la generazione di energia. Tale design permette un’operatività continua, senza necessità di fermare la produzione per la sostituzione del combustibile. Ciò a differenza dei tradizionali impianti nucleari che richiedono interruzioni programmate.

Un altro aspetto innovativo dell’Aalo Pod è la sua riduzione delle dimensioni rispetto alle centrali nucleari convenzionali. Un impianto che utilizza Aalo Pod, in grado di produrre 100 MW, occupa una superficie di appena 2 ettari. Una cifra che lo rende molto più compatibile con le esigenze logistiche e di spazio rispetto ad altri impianti energetici. Inoltre, Aalo Atomics ha sviluppato un sistema di raffreddamento a sodio. Quest’ultimo non richiede fonti d’acqua nelle vicinanze. Una caratteristica che potrebbe risolvere uno dei principali ostacoli alla costruzione di impianti nucleari in determinate aree geografiche.

La flessibilità è un altro punto di forza di questo nuovo reattore. L’Aalo Pod può funzionare in modalità completamente autonoma, collegato alla rete elettrica o in una configurazione ibrida. Offrendo così agli utenti una maggiore versatilità. Inoltre, l’impiego di combustibile a uranio a basso arricchimento (LEU) non solo garantisce maggiore sicurezza. Ma permette anche di attingere a fonti di approvvigionamento nazionali. Riducendo la dipendenza dalle dinamiche geopolitiche globali legate ai combustibili nucleari.

Inoltre, l’approccio modulare di Aalo Atomics promette di ridurre drasticamente i periodi di attesa. Un impianto basato su Aalo Pod potrebbe entrare in funzione già 12 mesi dopo l’ordine. Un lasso di tempo incredibilmente breve rispetto ai tradizionali progetti nucleari. Se la visione di Loszak e del suo team si concretizzerà, il reattore potrebbe diventare una delle soluzioni chiave per sostenere la crescente domanda di energia.