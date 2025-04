Kena Mobile ha tutto: 100 GB praticamente gratis con la Promo 100

Kena Mobile torna a farsi sentire nel mercato delle offerte mobile con una proposta concreta e vantaggiosa, pensata per chi vuole tanti giga, zero complicazioni e un prezzo fisso. Si chiama Promo 100 ed è una delle promozioni più complete tra quelle disponibili oggi per chi decide di cambiare operatore.

Cosa include Kena Mobile nella sua offerta

Promo 100 di Kena mette a disposizione ogni mese:

200 GB in 4G ;

; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi ;

; 5,99€ al mese, con primo mese completamente gratuito.

L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o da operatori virtuali, una condizione ormai comune in molte promozioni del settore.

Attivazione semplice e senza costi improvvisi

Un altro punto a favore di Promo 100 è che la SIM viene spedita gratuitamente a casa, senza spese di spedizione o contributi nascosti. Tutto può essere gestito direttamente sul sito web, come l’attivazione che è una tra le più rapide nel panorama attualmente. Risulta davvero molto facile infatti anche chi è alle prime armi in questo mondo.

C’è un altro aspetto che non va assolutamente sottovalutato ed è quello di avere il primo mese gratis. Gli utenti si ritrovano infatti di fronte ad un’occasione utile per provare il servizio e valutare la qualità della rete senza dover investire nulla all’inizio.

Un’offerta adatta a chi vuole risparmiare senza rinunciare a nulla

Con 200 GB ogni mese, Promo 100 è perfetta per chi usa lo smartphone per navigare, guardare contenuti in streaming o lavorare fuori casa. I minuti illimitati e i 200 SMS completano il pacchetto, rendendolo adatto anche a chi telefona molto o invia ancora messaggi tradizionali.

Kena Mobile continua così a proporre offerte chiare, senza vincoli né costi nascosti, mantenendo un rapporto qualità-prezzo tra i più competitivi del mercato. Promo 100 si rivolge a chi vuole una tariffa ricca e stabile, con la tranquillità di un prezzo che non cambia nel tempo.