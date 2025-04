Vodafone ha il 5G più veloce in Italia: ad incornare il provider è Ookla

Lo scettro questa volta è di Vodafone: l’operatore anglosassone in Italia ha fatto registrare la rete 5G più rapida in assoluto secondo i dati raccolti da Ookla. Tutto è stato raccolto tra luglio e dicembre dello scorso 2024, con tantissimi test effettuati tramite la famosissima piattaforma Speedtest.net.

Un 2024 chiuso col botto per Vodafone: la sua rete 5G è da record

Mentre Fastweb mantiene il primo posto nel punteggio complessivo di velocità (Speed Score 102,03), Vodafone riesce a superare tutti per quanto riguarda le performance specifiche del 5G. I numeri parlano chiaro: Speed Score di 210,82, con medie registrate di 252,43 Mbps in download e 17,78 Mbps in upload. Un risultato che vale anche il riconoscimento per la migliore esperienza video e gaming su rete 5G.

Le altre classifiche in dettaglio

Ecco alcuni dei punteggi più significativi pubblicati nel report di Ookla:

5G Speed Score : Vodafone domina con 210,82, seguita da WINDTRE (123,08) e Fastweb (121,19);

5G Game Score : Vodafone ancora prima con 87,34, davanti a TIM (85,67) e Fastweb (85,19);

5G Video Score: Vodafone tocca 82,87, battendo TIM (80,39) e Iliad (80,43).

Anche in termini di coerenza delle prestazioni, Vodafone è in testa con un Consistency Score dell’87,9%, tallonata da WINDTRE e Iliad.

La copertura però non è (ancora) il punto forte

L’unica area dove Vodafone non eccelle è la disponibilità della rete 5G, con un dato pari al 36,7%. Su questo fronte guidano WINDTRE (70,9%) e Fastweb (66,2%), grazie a una copertura più estesa sul territorio nazionale.

Tra le città analizzate, Bari risulta la più veloce (123,07 Mbps in download), mentre Milano primeggia nella latenza, con una media di 33,89 ms.

Una leadership sempre più focalizzata sul 5G

Nonostante non sia l’operatore con la velocità media complessiva più alta, Vodafone si conferma leader indiscusso del 5G in Italia. L’attenzione alle prestazioni video e gaming, settori sempre più centrali per gli utenti, ha fatto la differenza.

Mentre la rete continua a evolversi, resta da vedere se nel 2025 l’operatore saprà migliorare anche sul piano della disponibilità. Per ora, però, il messaggio è chiaro: quando si parla di 5G, Vodafone è la prima della classe.