Apple supera Samsung nel primo trimestre 2025: mercato smartphone in crescita, ma previsioni incerte

iPhone

Nel primo trimestre del 2025, Apple ha conquistato per la prima volta la leadership nel mercato globale degli smartphone, superando Samsung. Secondo i dati di Counterpoint Research, la crescita è stata trainata dal lancio dell’iPhone 16e e dalla forte domanda in mercati chiave come Giappone e India. Nonostante una crescita complessiva del mercato del 3% su base annua, le previsioni per il resto dell’anno rimangono incerte a causa di fattori economici globali.​

Crescita trainata da mercati emergenti

Il mercato globale degli smartphone ha registrato una crescita del 3% nel primo trimestre del 2025, grazie soprattutto alla ripresa in mercati emergenti come l’America Latina, l’Asia-Pacifico e il Medio Oriente e Africa. In Cina, le vendite sono state sostenute da sussidi governativi, mentre nei mercati maturi come Nord America, Europa e Cina, si sono osservati segnali di stanchezza dopo la ripresa del 2024.​

Apple ha raggiunto una quota di mercato del 19%, superando Samsung che si è attestata al 18%. Il successo è attribuibile al lancio dell’iPhone 16e e alla crescita in mercati non tradizionali. Mentre le vendite in Stati Uniti, Europa e Cina sono rimaste stabili o in calo, Apple ha registrato una crescita a doppia cifra in Giappone, India, Medio Oriente e Africa e Sud-est asiatico.​

Samsung ha avuto un inizio lento a causa del lancio tardivo della serie S25, ma ha mostrato una ripresa con la crescita delle vendite a marzo. La quota della versione “Ultra” nella serie S25 è aumentata.​

Xiaomi ha continuato il suo slancio, guadagnando quota di mercato grazie all’espansione in nuovi mercati e alla crescita nel mercato domestico, dove il marchio sta godendo di una presenza più “premium” grazie al successo nel settore dei veicoli elettrici.​

vivo è stato il marchio in più rapida crescita tra i primi cinque, salendo al quarto posto grazie alla forte esposizione al mercato cinese e all’espansione nei mercati emergenti. OPPO si è classificata al quinto posto, con una crescita delle vendite in India, America Latina ed Europa.​

Nonostante la crescita nel primo trimestre, le previsioni per il resto del 2025 sono più caute. Counterpoint Research prevede un calo delle vendite annuali a causa delle incertezze economiche globali e delle tensioni commerciali, in particolare legate ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Questi fattori potrebbero influenzare negativamente la domanda dei consumatori e destabilizzare le catene di approvvigionamento.​