RECENSIONE iPhone 16e: ho perso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa

​Allora, qui dobbiamo parlare: l’iPhone 16e rappresenta una svolta significativa nella strategia di Apple, posizionandosi non più come semplice erede della linea SE, ma come una categoria a sé stante. Questo dispositivo offre un equilibrio tra prestazioni avanzate e un prezzo più accessibile rispetto ai modelli di punta.​

Design e materiali

L’iPhone 16e mantiene un design che richiama i modelli precedenti (un po’ troppo, forse), con una scocca in alluminio e vetro disponibile nelle colorazioni bianco e nero. Le dimensioni sono identiche a quelle dell’iPhone 14, con un display OLED da 6,1 pollici e una risoluzione di 2532 x 1170 pixel. La scelta di mantenere il notch al posto del Dynamic Island presente nei modelli superiori potrebbe deludere alcuni utenti, ma contribuisce a contenere i costi. La resistenza all’acqua e alla polvere è garantita dalla certificazione IP68, permettendo immersioni fino a 6 metri per 30 minuti.​

Prestazioni e hardware

Sotto la scocca, è alimentato dal chip A18, lo stesso presente nei modelli di fascia alta, ma con una GPU a 4 core anziché 5. Questo compromesso influisce leggermente sulle prestazioni grafiche, ma nell’uso quotidiano il dispositivo risulta fluido e reattivo. Le opzioni di archiviazione variano tra 128 GB, 256 GB e 512 GB, offrendo flessibilità agli utenti. Una novità significativa è l’introduzione del modem Apple C1, sviluppato internamente, che garantisce una connettività stabile e contribuisce a migliorare l’efficienza energetica.​

Fotocamera

Il comparto fotografico dell’iPhone 16e è composto da una singola fotocamera posteriore da 48 MP con tecnologia Fusion 2-in-1, che combina due sensori per migliorare la qualità dell’immagine. Sebbene manchi una lente ultra-grandangolare, la fotocamera principale offre scatti nitidi e dettagliati, con la possibilità di zoom ottico 2x. La fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP garantisce selfie di qualità e supporta il Face ID per l’autenticazione biometrica.​

Autonomia

Uno dei punti di forza dell’iPhone 16e è la durata della batteria. Grazie all’efficienza del chip A18 e al modem C1, il dispositivo offre fino a 26 ore di riproduzione video e 90 ore di riproduzione audio. Tuttavia, l’assenza del supporto MagSafe limita le opzioni di ricarica wireless, che rimane possibile solo tramite standard Qi fino a 7,5W.​

Funzionalità AI, forse

L’iPhone 16e introduce Apple Intelligence, una suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste, spiccano strumenti per la sintesi vocale, la trascrizione in tempo reale e l’elaborazione avanzata delle immagini. Queste caratteristiche migliorano l’esperienza utente, rendendo il dispositivo più versatile e adattabile alle esigenze quotidiane.​

Conclusioni

Con l’introduzione dell’iPhone 16e, Apple ha segnato una chiara separazione dalla precedente linea SE. Mentre gli iPhone SE erano noti per riutilizzare design e componenti di modelli precedenti, offrendo un’opzione economica senza compromettere troppo le prestazioni, questo modello inaugura una nuova categoria. Questo dispositivo non è semplicemente una versione aggiornata di un modello passato, ma un prodotto pensato per offrire funzionalità moderne a un prezzo più accessibile.

La scelta di un design attuale, l’inclusione del chip A18 e l’introduzione di nuove tecnologie come il modem C1 e Apple Intelligence dimostrano la volontà della mela di creare un dispositivo che, pur essendo entry-level, non scende a compromessi significativi. Questa strategia potrebbe attrarre una fascia più ampia di consumatori, offrendo un’alternativa valida tra i modelli di punta e quelli più economici.​ Secondo voi? Vi invito a vedere il video; forse sono un po’ più polemico su YouTube, ma voglio sapere la vostra in merito. Il prezzo è di 729,00€ su Amazon, ovviamente.