Apple Watch si prepara a integrare Apple Intelligence: le novità in arrivo

Apple Watch

Apple starebbe lavorando a nuove funzionalità per Apple Watch legate a Apple Intelligence, il sistema basato su intelligenza artificiale atteso al debutto con watchOS 11 e iOS 18. L’obiettivo è ampliare le capacità degli indossabili Apple, sfruttando il potenziale dell’IA per rendere l’esperienza d’uso più completa e contestuale, anche se con alcune limitazioni tecniche.

L’integrazione dell’IA su Apple Watch

Secondo le anticipazioni, l’integrazione di Apple Intelligence su Apple Watch sarà inizialmente vincolata alla connessione con iPhone. In pratica, gran parte dell’elaborazione dei dati relativi all’IA non avverrà direttamente sull’orologio, ma tramite il processore dell’iPhone abbinato. Questo approccio consente a Apple di offrire funzioni intelligenti anche sui modelli esistenti di Apple Watch, senza richiedere necessariamente hardware di nuova generazione.

Tra le nuove funzionalità in fase di sviluppo rientrano opzioni come il riassunto automatico delle notifiche, l’elaborazione contestuale dei dati sanitari e la programmazione di allenamenti ottimizzati. Apple punta a una gestione più intelligente delle informazioni, capace di adattarsi alle abitudini dell’utente e alle sue condizioni fisiche. Questo tipo di elaborazione sarà gestito principalmente da iPhone, con i risultati trasmessi in tempo reale all’Apple Watch.

La strategia punta a migliorare l’utilizzo quotidiano del dispositivo, riducendo il rumore informativo e favorendo interazioni più fluide. L’idea è quella di fornire solo ciò che è realmente utile, con un’interfaccia più intuitiva e tempi di risposta più rapidi.

Secondo quanto riportato, watchOS 11 potrebbe introdurre un assistente personale evoluto, che si differenzi dall’attuale Siri. Questo assistente sfrutterebbe le capacità di Apple Intelligence per comprendere meglio il contesto ambientale, la posizione e le attività in corso, fornendo suggerimenti o azioni personalizzate.

Sebbene i dettagli siano ancora in fase di definizione, l’obiettivo è quello di creare un sistema capace di anticipare i bisogni dell’utente. In questo senso, l’assistente potrà suggerire di iniziare una sessione di mindfulness dopo un periodo di stress rilevato, oppure di bere acqua se rileva un’attività fisica prolungata.

La scelta di affidare all’iPhone l’elaborazione dei dati di Apple Intelligence è legata alle limitazioni hardware degli attuali Apple Watch. Anche i modelli più recenti, come Apple Watch Series 9 e Ultra 2, non sono dotati di chip in grado di eseguire in autonomia operazioni IA complesse.

Apple starebbe però lavorando a una nuova generazione di chip dedicati all’elaborazione dell’IA da implementare nei prossimi Apple Watch. È probabile che Apple Watch Series 10, atteso per l’autunno 2025, sarà il primo modello a supportare Apple Intelligence in modo nativo e completo, senza dipendere dall’iPhone.

Le nuove funzionalità legate ad Apple Intelligence saranno annunciate ufficialmente durante la WWDC 2025, la conferenza annuale degli sviluppatori Apple, prevista per giugno. Con l’arrivo di watchOS 11, Apple punta ad ampliare significativamente l’utilità dell’Apple Watch, trasformandolo in un hub di benessere intelligente e sempre più autonomo.