Xiaomi 16, attesi display rinnovati in ogni aspetto

La famiglia Xiaomi 16 è sempre al centro di nuove indiscrezioni che ne permettono di scoprire interessanti novità. Dopo aver anticipato la presenza di una batteria da record e il nuovo comparto fotografico, i leaker si sono concentrati su un altro aspetto dei flagship.

Per l’intera serie Xiaomi 16, il produttore cinese adotterà un display piatto. Questo significa che dopo due generazioni caratterizzati da una soluzione micro quad curve, quindi leggermente curva sui bordi, il marchio cambia rotta.

Uno dei motivi potrebbe essere da ricercare nell’aumento della diagonale per il modello Pro che passerà da 6.73 polli a 6.8 pollici. Per la variante base, invece, il display avrà una dimensione pari a 6.36 pollici, in linea con le dimensioni della precedente generazione.

La famiglia Xiaomi 16 potrà contare su una nuova tecnologia per i display e su diagonali maggiori per agevolare gli utenti

Oltre al cambio di dimensioni, la famiglia Xiaomi 16 potrà giovare del cambio di tecnologia utilizzata per assemblare i display. I vari dispositivi gioveranno, secondo le indiscrezioni, della tecnologia LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding) su tutti i modelli della serie.

Si tratta di una scelta precisa per rendere i device quasi del tutto privi di cornici. Utilizzata inizialmente da Apple sui propri device, la tecnologia LIPO consente di limitare lo spessore delle cornici laterali. In questo modo, i device top di gamma potranno avere cornici sottilissime che misureranno meno di 1.2mm su ogni lato del dispositivo. Si tratta di una scelta che avrà impatti positivi sulle dimensioni generali, su rapporto tra schermo e superficie frontale e sull’ergonomia degli smartphone.

Allo stato attuale, Xiaomi non ha confermato in via ufficiale questi cambiamenti e bisogna considerarli esclusivamente come indiscrezioni. Il lancio dei nuovi flagship è atteso per ottobre in Cina mentre il debutto a livello internazionale avverrà nel 2026. Non resta che attendere maggiori dettagli che, certamente, non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.