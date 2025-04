OpenAI vuole creare un nuovo social network

Non solo ChatGPT, OpenAI si dedica a un nuovo progetto. L’azienda proprietaria del chatbot più noto vorrebbe dedicarsi alla realizzazione di un proprio social network che potrebbe prendere spunto da X. Non sono chiari i dettagli e non è noto se si tratterà di una piattaforma del tutto nuova o se farà parte di ChatGPT ma è molto probabile che l’AI avrà un ruolo centrale.

OpenAI creerà il suo social network e sarà simile a X

A diffondere la notizia sono Kylie Robison e Alex Heath che su The Verge affermano di aver avuto modo di apprendere dell’intenzione della società tramite fonti a conoscenza del progetto. A quanto pare non vi sarebbe ancora nulla di definito ma un prototipo del nuovo social sarebbe in fase di elaborazione e pare avere parecchie somiglianze con X, ex Twitter.

Obiettivo alla base del nuovo social network di OpenAI sarebbe quello di permettere agli utenti di condividere contenuti migliori ma non sono emerse ulteriori informazioni utili a comprendere quali saranno le sue funzionalità esatte né se si tratterà di una piattaforma isolata da ChatGPT e magari in grado di interagire con il chatbot.

L’azienda di Altman sembrerebbe comunque impegnata nella realizzazione di numerosi progetti dei quali avremo modo di apprendere sempre maggiori particolari nel corso del tempo. Molto probabilmente l’attesa non sarà lunga e in tempi brevi avremo l’opportunità di conoscere il nuovo social network, il cui nome è ancora del tutto ignoto. Per Musk e la sua piattaforma si tratterà forse di un duro colpo con il quale dovrà fare i conti per poter affermare il suo primato ma non è da escludere la possibilità che OpenAI prenda il sopravvento conquistando un numero di utenti non indifferenti, i quali potrebbero ritenere molto utile e interessante l’arrivo di vere novità nel settore dei social.