WhatsApp: il messaggio dalla banca che spaventa tutti

In questi giorni, anche voi potreste essere incappati in una nuova truffa che sta purtroppo tormentando gli utenti italiani, si tratta dell’ennesima truffa online che punta a imbrogliare che ci casca portandolo a far trapelare informazioni sensibili sulla propria persona con le sue stesse mani, l’obiettivo dei truffatori infatti è ottenere dati sensibili delle vittime tra i quali ovviamente spiccano i codici di accesso bancari da utilizzare per accedere al conto corrente del malcapitato e derubarlo.

Come se non bastasse da parecchio tempo, i truffatori hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp come mezzo per entrare in contatto con le vittime dal momento che tramite quest’ultimo possono contattare una platea di possibili prede molto più ampia rispetto al passato, in questo specifico caso però a cambiare è il modus operandi, I truffatori infatti sfruttano addirittura le videochiamate, scopriamo in che modo.

Truffa a nome di una banca

I truffatori in questione utilizzano inizialmente WhatsApp contattando la vittima e spacciandosi per la banca di riferimento, nello specifico avvisano il malcapitato della necessità di recapitare un messaggio di vitale importanza che però può essere consegnato solo tramite video chiamata a, una volta convinta la vittima ad effettuare questa video chiamata, poi la convincono anche ad attivare la condivisione dello schermo prima e ad effettuare l’accesso al proprio Internet banking poi, così facendo, possono ovviamente registrare i dati di accesso del malcapitato in estrema semplicità e scioltezza in modo da poterli utilizzare a proprio vantaggio per derubare la vittima.

Se anche voi doveste incappare in questa tipologia di contatto, non esitate nemmeno un secondo a bloccare immediatamente tutto e a non rispondere più a chi sta cercando di mettersi in contatto con voi, si tratta infatti di una truffa dal momento che le banche non utilizzano minimamente questa tipologia di comunicazione per entrare in contatto con i propri clienti, ciò deve fare da campanello d’allarme.