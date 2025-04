Samsung Galaxy Tab A9+ costa POCHISSIMO oggi su Amazon

Volete acquistare un tablet economico, ma comunque in grado di garantire ottime prestazioni generali? allora dovete fare subito affidamento sul Samsung Galaxy Tab A9+, dispositivo che viene corredato da un ottimo display TFT LCD da 11 pollici di diagonale, con risoluzione comunque elevata, il tutto in dimensioni comunque più che in linea con le aspettative, raggiungendo per la precisione 168,7 x 257,1 x 6,9 millimetri di spessore, per una portabilità davvero estrema.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 6375, octa-core di ottima qualità generale, che viene affiancato dalla presenza di una configurazione che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, quantitativo che può facilmente essere incrementato da parte del consumatore finale con l’ausilio di una microSD. Il sistema operativo è Android 13, con personalizzazione grafica One UI, una delle migliori attualmente in circolazione, soprattutto per quanto riguarda le funzioni che riesce a mettere a disposizione del consumatore finale.

Samsung Galaxy Tab A9+: uno sconto speciale per tutti

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy Tab A9+ risulta essere fortemente ridotta rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, la variante in oggetto, che ricordiamo presenta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, prevede in genere un prezzo di listino di 299 euro. Solamente in questo periodo amazon ha deciso di applicare una forte riduzione, scendendo di circa 100 euro, per arrivare in questo modo ad un costo finale di soli 199 euro. Lo potete acquistare subito qui.

Il dispositivo, lanciato sul mercato nel corso del 2023, viene commercializzato nella sola colorazione Navy, che trovate linkata poco sopra, con una batteria da 7040mAh. A prima vista potrebbe apparire quasi insufficiente, rispetto agli standard dei tablet, ma nel complesso vi possiamo assicurare essere decisamente valida, capace di garantire un utilizzo continuativo.