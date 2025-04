Truffa improvvisa tramite SMS e mail: scomparsi i soldi dei conti correnti

Purtroppo stanno continuando ad arrivare delle truffe incredibili. Gli utenti ad oggi potrebbero addirittura credere di poter prendere quella casa, quel garage o un qualsiasi immobile del quale sono ostaggio da diverso tempo. Esatto, la nuova truffa verte proprio su questo, ovvero si comporta da finta agenzia immobiliare che compra immobili altrui.

In basso ci sono tutte le informazioni specifiche, e c’è anche il messaggio che sta girando in queste ore e che ha fregato migliaia di utenti. Fate molta attenzione a non scaricare materiale dalle e-mail in questione e soprattutto a non cliccare sui link presenti nel testo.

Truffa incandescente: basta toccarla per restare scottati, ecco cosa sta succedendo in queste ore

La truffa che sta girando in queste ore fa credere alle persone di aver trovato finalmente qualcuno che possa valutare al meglio l’immobile che stanno cercando di vendere. In realtà è un inganno e non esiste alcuna agenzia che possa chiamarsi “Realhizza“. Questo termine italiano, intervallato da una lettera “h” che non c’entra praticamente nulla, potrebbe far credere agli utenti di aver trovato la soluzione giusta che in realtà tale non è. Come si può leggere in basso, il messaggio sembra reale al 100% ma c’è il trucco: l’obiettivo è quello di rubare i dati alle persone. Ecco il testo completo:

“COMPRIAMO NOI la tua casa!

Ti facciamo un’offerta in 30 giorni

Inizia da una valutazione online

e scopri quanto puoi ottenere

VALUTA SUBITO >>

Acquistiamo immobili in queste città:

Milano | Roma | Torino | Napoli | Bergamo

Verona | Vercelli | Catania | Genova

E anche in queste:

Alessandria | Bari | Palermo

Monza | Novara | Varese

RICHIEDI UNA VALUTAZIONE

Il nostro algoritmocalcola il valore inziale

e inostri esperti valutatori lo correggono

RICEVI LA NOSTRA OFFERTA

La valutazione varia sulla base delle caratteristiche dell’immobile e sulle sue condizioni

ACCETTA L’OFFERTA E VENDI!

Pensiamo a tutto noi,

in pochi giorni e senza stress

VALUTA SUBITO”.