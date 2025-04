Truffa phishing di Pasqua: attenti ai finti regali e alle mail ambigue

È bastato poco per mettere gli utenti in pericolo anche questa settimana che dovrebbe essere santa. Neanche a Pasqua i tentativi di truffa si fermano e purtroppo sono già diverse le vittime ad essere state colpite. Stando a quanto riportato, un nuovo tentativo di phishing sta correndo veloce tra gli utenti, mettendoli sempre di più a rischio. L’obiettivo è sempre lo stesso: fargli credere qualcosa di impossibile sotto certi aspetti.

La truffa c’è e si muove tra gli utenti in maniera silenziosa, ecco i messaggi a cui stare attenti

Il primo inganno purtroppo colpisce subito gli utenti facendogli credere di poter risparmiare su una nota dolente che è l’assicurazione auto e moto. L’RCA, notoriamente molto costosa in alcune regioni italiane, è fonte di grande preoccupazione tra gli utenti ed è per questo che, nel momento in cui viene fuori un’occasione, chiunque prova a sfruttarla.

Oggi il messaggio arriva tramite e-mail e fa credere a tutti di aver trovato la piattaforma utile che può tagliare i costi per il proprio veicolo fino al 40%. In realtà non è vero ma comunque in tanti ci sono cascati sottoscrivendo finte polizze che infatti si sono poi rivelate fasulle. Questo è il testo in questione:

“SCEGLI LA POLIZZA MOTO GIUSTA! Approfitta ora dello sconto fino al 30% sulla polizza moto e scooter.

CLICCA QUI PER FARE UN PREVENTIVO, BASTANO TARGA E DATA DI NASCITA

Puoi sospendere la polizza quando non usi la moto e con UnipolMove hai il 30% di sconto sui pedaggi autostradali.

FAI UN PREVENTIVO

Unipol, sempre un passo avanti“.

Purtroppo il nome che viene fatto è quello di una compagnia assicurativa molto famosa che però non c’entra nulla con quello che sta accadendo proprio in queste ore. Il consiglio è quello di non aprire alcun link presente nel testo e di non avviare alcun contatto.