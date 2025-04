Truffa phishing che ruba soldi agli utenti: il messaggio è pericolosissimo

Stanno avendo luogo in queste ore sempre più truffe e gli utenti se ne sono accorti. Le mail arrivano di continuo e quindi il pericolo è sempre in agguato. Soprattutto nello spam, dunque nella posta indesiderata, ci sono più mail truffa che possono mettere in difficoltà anche gli utenti più esperti.

In basso abbiamo elencato una truffa molto pericolosa che purtroppo sta portando tanti danni alle persone. Fate dunque molta attenzione.

Truffa phishing: due messaggi hanno fregato gli utenti nelle ultime ore, ecco cosa sta succedendo

Come potete vedere qui in basso una truffa fa credere alle persone che possono dimagrire semplicemente utilizzando delle gomme da masticare, qualcosa che in realtà non può fare altro che fregarle. State quindi molto attenti e non cliccate sui link presenti nel testo, ai quali potrebbero portarvi ad inserire i vostri dati e anche a perdere dei soldi dal conto corrente. Ecco il testo completo:

“Sblocca il Tuo Corpo dei Sogni

Caro Appassionato di Salute,

E se potessi sfruttare la naturale capacità del tuo corpo di sciogliere le cellule di grasso e scolpire il fisico che hai sempre sognato? People’s Keto Gummies offre un approccio scientificamente avanzato al benessere del corpo, e i risultati stanno attirando l’attenzione.

Un incredibile 98% dei nostri clienti ha sperimentato una significativa perdita di peso nel primo mese.

Ora, per un tempo limitato, puoi unirti a questa rivoluzione con un 70% di SCONTO senza precedenti.

Curioso di vedere la differenza?

Scopri il Segreto della Trasformazione (70% di Sconto)

Il tuo viaggio verso un te più sicuro inizia qui.”

Questo è il testo segnalato da diversi utenti, con più persone che purtroppo ci hanno creduto e hanno sfruttato il quinto sconto disponibile su questa finta dieta. Tenere gli occhi bene aperti e dunque obbligatorio in queste situazioni, soprattutto quando il pericolo potrebbe andare ad influire anche sul conto corrente.