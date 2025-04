Amazon è IMPAZZITA con l’offerta di oggi su POCO M7 Pro 5G

Uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione per rapporto qualità/prezzo è sicuramente POCO M7 Pro, dispositivo che punta molto forte sul voler offrire al consumatore finale la possibilità di mettere le mani su funzionalità di alto livello, sempre con il minimo sforzo economico, anche grazie ad una promozione Amazon davvero unica nel proprio genere.

La variante che oggi potete fare vostra a prezzo scontato prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile con microSD), affidandosi in egual misura ad un processore estremamente performante come il MediaTek Dimensity 7025 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz. Il display è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione massima a 1080 x 2400 pixel, un AMOLED di alta qualità con densità di 395 ppi ed un refresh rate a 120Hz.

Amazon da sogno con una promozione speciale oggi

Poco M7 Pro ha un prezzo di vendita davvero molto più basso di quanto potreste mai immaginare, se considerate che a tutti gli effetti la versione di cui vi parliamo nell’articolo era in vendita ad un listino di 300 euro, ma che oggi può essere vostra con uno sconto di circa 80 euro, per arrivare in questo modo a spendere solamente 219,90 euro. Ordinatelo subito qui.

Lo smartphone presenta un comparto fotografico davvero di tutto rispetto, con nella parte posteriore la presenza di due sensori differenti, tra cui un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 2 megapixel, per riuscire a realizzare scatti al massimo a 8165 x 6124 pixel. Il comparto di connettività non presenta defezioni particolari, infatti parliamo della presenza di WiFi 802.11 ac dual-band, bluetooth 5.3, USB type-C 2.0 e chip GPS. La batteria, infine, è un componente da 5110 mAh, più che adeguata per l’utilizzo sul medio-lungo periodo, tanto da risultare perfettamente in linea con le aspettative dei consumatori che vogliono poterlo utilizzare anche due giorni senza preoccuparsi di doverlo ricaricare.