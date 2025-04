OpenAI svela o3 e o4-mini: l’intelligenza superiore

Chi avrebbe immaginato che una macchina potesse ipotizzare, valutare e decidere come un esperto multidisciplinare? È quanto promette o3, nuovo apice dell’intelligenza sviluppata da OpenAI. Secondo fonti ufficiali, il modello è stato progettato per superare ogni ostacolo logico, affrontando quesiti che nemmeno i precedenti sistemi riuscivano a contenere. I dati non mentono. Sui benchmark di riferimento, o3 ha strappato punteggi considerati finora irraggiungibili. Dalle figure scientifiche ai problemi ingegneristici, la sua abilità nel pensiero multimodale ha cambiato le regole del gioco. Una macchina in grado di analizzare un grafico complesso o ideare una strategia in tempo reale è più di un software: è una nuova mente. I tester parlano di “un’intelligenza che costruisce ipotesi”, capace di navigare come farebbe un ricercatore esperto.

Potenza e pensiero accelerato con OpenAI

A fianco del primo prodotto OpenAI, c’è un ulteriore prodigio di efficienza: o4-mini. Ridotto nelle dimensioni, veloce come un’intuizione brillante. Dicono che riesca a risolvere problemi STEM con una precisione inedita. Anche linguaggio naturale e data science sembrano rientrare nella sua sfera di competenza. Chi crede che la velocità comprometta la profondità si sbaglia, O4-mini dimostra difatti il contrario. La sua mente sintetica ragiona senza esitazioni, trova soluzioni con precisione chirurgica. Nessun compromesso tra velocità ed efficacia. Gli sviluppatori sono già al lavoro per integrarlo nei flussi industriali. Il suo equilibrio tra prestazione e costo lo rende strumento ideale per educazione e produzione. La versione high promette ancora più spinta, senza sacrificare stabilità o qualità.

OpenAI ha dichiarato che questi sistemi sono il primo passo verso un’unità tra intelligenze. O3 e o4-mini non si limitano a rispondere: ragionano, pianificano, esplorano possibilità. Con il nuovo Codex CLI, persino il terminale diventa luogo di pensiero complesso. Screenshot e codici si fondono in dialoghi tra utente e AI. La linea di comando, così, si trasforma in spazio creativo. La sicurezza ha comunque la sua parte in tutto ciò. I modelli OpenAI hanno superato test durissimi su minacce concrete. Ogni conversazione ad alto impatto viene monitorata da un sistema progettato per anticipare i rischi.