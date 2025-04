Gemini rivoluziona la sicurezza di Google Maps

Recensioni fasulle, profili aziendali falsati, tentativi di truffa sempre più sofisticati, Google ha deciso di reagire a tutto questo. Per proteggere gli utenti da informazioni non attendibili, la società ha introdotto Gemini, un modello avanzato di intelligenza artificiale, all’interno di GoogleMaps. Il compito principale di questo sistema è semplice solo in apparenza. La nuova AI si occupa infatti di intercettare i contenuti ingannevoli prima che raggiungano chi utilizza la piattaforma per scegliere un ristorante, un hotel o qualsiasi altra attività commerciale.

Profili protetti e truffe evitate: l’azione preventiva di Gemini funziona

Il motivo per il quale Google ha deciso di prendere questa strada? La constatazione che sempre più utenti basano le proprie decisioni su ciò che leggono online. Le recensioni, ad esempio, rappresentano una bussola, spesso determinante, nella valutazione di un servizio o di un luogo. Ed è proprio su questo terreno che molte aziende hanno cercato di ottenere vantaggi scorretti, comprando valutazioni positive e alterando i propri profili aziendali. Ecco qui di che Gemini è stato addestrato proprio per riconoscere questi comportamenti e intervenire tempestivamente.

Secondo quanto dichiarato da Google, solo nell’ultimo anno l’IA ha identificato oltre 240 milioni di recensioni sospette. Di queste, il 90% è stato bloccato prima della pubblicazione, impedendo che recensioni fittizie potessero influenzare le scelte degli utenti. L’algoritmo è capace di rilevare anche schemi anomali tra milioni di contenuti, indipendentemente dalla lingua o dalla categoria di attività. Una capacità che si è dimostrata essenziale per un servizio usato in ogni angolo del mondo.

Ma la lotta non riguarda solo le recensioni. Gemini ha contribuito anche a impedire modifiche fraudolente ai profili aziendali. Sempre nel 2024, Google ha bloccato circa 70 milioni di tentativi di alterare dati come indirizzi e orari. In aggiunta, ha cancellato oltre 12 milioni di Business Profile creati con intenti manipolativi e disattivato 900mila account coinvolti in attività sospette.

Insomma l’ obiettivo è chiaro. Il colosso di Mountain View intende garantire un ambiente digitale più trasparente, affidabile e immune da influenze esterne non autentiche. Gemini quindi non rappresenta solo un’innovazione tecnologica, ma anche un segnale forte di come l’intelligenza artificiale possa diventare uno strumento di tutela concreta.