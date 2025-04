Roborock Qrevo S a prezzo folle: Amazon lo sconta di oltre 200€

Volete risparmiare una grossa cifra di denaro per acquistare un nuovo robot aspirapolvere lavapavimenti per avere una casa con una pulizia sempre impeccabile? Oggi il Roborock Qrevo S costa davvero poco grazie a una promozione messa a disposizione degli utenti dal colosso dell’e-commerce Amazon. In questo momento, infatti, è possibile risparmiare una cifra di oltre 200 euro sul prezzo di listino.

Un robot che non può mancare nella vostra casa dato che è dotato di una potente aspirazione da 7000Pa che lo rende perfetto per raccogliere efficacemente anche i peli di animali domestici e per rimuove sporco e detriti dai tappeti.

Roborock Qrevo S: robot aspirapolvere lavapavimenti imperdibile

Quale momento migliore se non questo per acquistare un robot aspirapolvere lavapavimento come il Roborock Qrevo S? Se la vostra casa è piena di giocattoli e altri oggetti non dovete preoccuparvi perché questo robot dispone di una tecnologia reattiva progettata appositamente per evitare gli ostacoli. Non a caso, il Roborock Qrevo S è in grado di muoversi senza alcun problema intorno a mobili e altri eventuali ostacoli presenti su pavimenti e tappeti.

Inoltre, oltre alla presenza di una spazzola a doppia rotazione per rimuovere le macchie più ostinate, questo robot del marchio Roborock assicura un’asciugatura ad aria calda a 45° grazie ad un’innovativa stazione multifunzione dotata di termostato. Al fine di offrire un risultato ottimale, infatti, il panno dedicato ruota automaticamente per offrire un’asciugatura uniforme e senza lasciare alcun tipo di alone.

Approfittate subito della speciale offerta messa a disposizione da Amazon. E’ raro che un prodotto come questo robot aspirapolvere lavapavimenti venga scontato così tanto. Oggi costa infatti solamente 499 euro anziché 699,99 grazie a uno sconto del 29%. Perché pensarci ancora? Lo sconto potrebbe non durare ancora per molto tempo.