LG TV OLED AI 2025 arrivano anche in Italia: ecco i dettagli

LG propone un nuovo importante cambiamento per l’intrattenimento domestico. Ciò grazie all’arrivo dei nuovi TV OLED AI, disponibili in preordine fino al 6 maggio sul sito ufficiale LG Online Shop e presso i rivenditori di elettronica. Le nuove serie, M5, G5, C5 e B5, non solo rappresentano il top della tecnologia OLED. Ma integrano anche una sofisticata intelligenza artificiale capace di rivoluzionare completamente l’esperienza d’uso. Al centro della nuova gamma ci sono i modelli OLED evo AI M5 e G5. Entrambi dotati del potentissimo processore α11 Gen2 con AI. Quest’ultimo è in grado di offrire immagini con una nitidezza e una profondità mai viste prima. Grazie alla tecnologia LG Brightness Booster Ultimate, la luminosità raggiunge livelli tre volte superiori rispetto agli OLED tradizionali. La qualità delle immagini è certificata da enti internazionali come UL Solutions, Intertek e TÜV Rheinland.

LG: dettagli sulla nuova gamma TV

La serie M5 è pensata per chi desidera un’esperienza davvero wireless. Da 65 a 97 pollici, tali TV eliminano completamente i cavi a vista grazie alla tecnologia True Wireless. Insieme alla Zero Connect Box, un hub separato che gestisce audio e video 4K fino a 144Hz. La serie G5, invece, si distingue per il suo design ultrasottile da soli 20 mm. Inoltre, offre la possibilità di montaggio a filo muro, senza sacrificare performance. Ciò grazie a frequenze di aggiornamento VRR fino a 165Hz, ideali per gamer e appassionati di sport.

Anche le serie B5 e C5 offrono un’esperienza audiovisiva di altissimo livello. Con pannelli OLED dai 42 agli 83 pollici. Inoltre, presentano il supporto alle tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium. Per immagini fluide e senza tearing anche nei momenti più intensi. Tutte le nuove TV LG OLED AI condividono una potente integrazione dell’intelligenza artificiale. Il telecomando AI è in grado di riconoscere l’impronta vocale dell’utente, personalizzando l’interfaccia e i contenuti suggeriti. Funzionalità avanzate come AI Sound Pro, AI Picture Wizard e Dynamic Tone Mapping Pro trasformano ogni visione in un’esperienza cinematografica. Ciò insieme a Filmmaker Mode con compensazione della luce ambientale. Inoltre, la funzione AI Search consente di navigare nei contenuti con il linguaggio naturale. Mentre l’AI Chatbot assiste nella risoluzione di problemi tecnici in modo semplice e immediato.

I prezzi partono da 1.299€ per i modelli LG OLED evo AI C5 da 42 pollici. Fino ad arrivare a 27.999€ per il top di gamma LG OLED evo AI M5 da 97 pollici. Offrendo così opzioni per ogni esigenza e fascia di budget.