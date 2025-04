Apple Watch compie 10 anni: ecco come ha festeggiato con gli utenti

Gli utenti che hanno un Apple Watch potranno festeggiare il prossimo 24 aprile insieme all’azienda in quanto saranno 10 anni dal primo orologio smart del brand. Mentre continuano a passare i mesi e i giorni, ormai è un po’ di tempo che lo smartwatch più famoso di tutti è nelle mani dei clienti. Nonostante si tratti di una data simbolica per uno dei prodotti più iconici dell’ecosistema Apple, l’azienda non ha pianificato celebrazioni spettacolari. Ha però scelto di trasformare quel giorno in qualcosa di molto coerente con lo spirito del dispositivo: il Global Close Your Rings Day.

Un anniversario in movimento: chi chiude gli anelli, ricevi un premio

L’iniziativa proposta da Apple invita tutti gli utenti a completare, nel giorno dell’anniversario, i tre anelli dell’attività: movimento, esercizio e tempo in piedi. Chi riuscirà nell’impresa riceverà un distintivo digitale in edizione limitata e 10 adesivi animati da usare nei messaggi. Negli Apple Store – probabilmente solo negli Stati Uniti – sarà anche possibile acquistare un pin fisico ispirato al premio virtuale, disponibile fino a esaurimento scorte.

Non è la prima volta che Apple sfrutta elementi di gioco per motivare i propri utenti. I distintivi speciali sono già stati utilizzati in altre ricorrenze, con l’obiettivo di mantenere alta la motivazione nel tempo. Un piccolo incentivo, ma che per molti si trasforma in una vera sfida personale.

Apple Watch e salute: i dati parlano chiaro a tutti

Per sostenere l’iniziativa, Apple ha condiviso alcuni dati statistici emersi dall’Apple Heart and Movement Study. Secondo la ricerca, chi chiude regolarmente i propri anelli ha:

il 48% di probabilità in meno di soffrire di insonnia ;

il 73% di probabilità in meno di registrare una frequenza cardiaca a riposo troppo elevata ;

il 57% di probabilità in meno di sentirsi stressato.

Numeri che aiutano a comprendere quanto anche piccoli gesti quotidiani possano incidere sul benessere generale. Apple, con il suo smartwatch, ha scelto di puntare sul movimento, trasformando un compleanno importante in una nuova occasione per promuovere uno stile di vita attivo.