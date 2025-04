Apple Watch 11 resta ancora un mistero: cosa sappiamo sul dispositivo

Apple Watch Series 11 è ancora un mistero. Gran parte delle notizie emerse in questi mesi ha fatto riferimento ai nuovi prodotti Apple ma nessun indizio è emerso in merito a quelle che potrebbero essere le novità dello smartwatch. Soltanto alcuni riferimenti trapelati in rete, ma ancora privi di vera e propria affidabilità, hanno ritenuto che la nuova generazione di smartwatch Apple sarà la più interessante degli ultimi tempi e che si distinguerà per la presenza di funzionalità avanzate che renderanno il monitoraggio dei parametri vitali ancora più preciso e approfondito.

Apple Watch Series 11 sarà ancora più attento alla salute degli utenti

Apple presenterà i suoi nuovi smartwatch nel mese di settembre, durante l’evento dedicato principalmente agli iPhone 17. Nella stessa occasione, dunque, avremo modo di conoscere tutte le novità introdotte dal colosso ai suoi dispositivi che, stando alle ultime notizie, potrebbero porre ancora più attenzione nei confronti del monitoraggio del benessere e della salute degli utenti. Si dice, infatti, che il colosso sia al lavoro di una nuova applicazione chiamata Health+, la quale sarà implementata all’app Salute e consisterà in un agente AI in grado di offrire consigli agli utenti, soprattutto relativi alla nutrizione. Non possiamo ancora ritenere certa la presenza di Health+ su Apple Watch Series 11 per via delle tempistiche ma il rilascio recente di Apple Intelligence e le voci sull’introduzione dell’IA anche sullo smartwatch di prossima generazione lasciano ben sperare. L’azienda di Cupertino, inoltre, potrebbe rendere il suo Apple Watch ancora più potente grazie alla presenza di una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di monitorare la pressione sanguigna così da poter ottenere un quadro ancora più dettagliato delle loro condizioni di salute. L’arrivo della funzione potrebbe rendere Apple Watch Series 11 un dispositivo davvero utile per ognuno di noi: in moltissime occasioni, infatti, il dispositivo ha letteralmente salvato la vita di chi lo indossava.

Un dettaglio trapelato e che potrebbe destare alcune perplessità riguarda la batteria scelta da Apple per alimentare il dispositivo. In termini di autonomia lo smartwatch non riceverà nessun aggiornamento ma potrebbe essere in grado di supportare una ricarica più rapida.