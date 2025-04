Android Auto ha un rivale: sta arrivando Samsung Auto, ecco come funziona

Samsung ha sviluppato un sistema di infotainment per auto chiamato Samsung Auto, disponibile per ora solo in Cina, che punta a offrire un’alternativa concreta ad Android Auto, assente nel mercato locale. Sebbene le funzionalità offerte siano in gran parte simili, c’è una funzione esclusiva che potrebbe fare davvero la differenza e che meriterebbe attenzione anche da parte di Google.

Navigazione intelligente basata sui messaggi

La novità più interessante di Samsung Auto è la navigazione automatica tramite messaggi ricevuti. Il sistema è in grado di riconoscere automaticamente indirizzi o luoghi all’interno delle notifiche, e quando intercetta un messaggio con un riferimento geografico, propone all’utente un tasto rapido per avviare immediatamente la navigazione verso la nuova destinazione, direttamente dal display dell’auto.

Questo si rivela particolarmente utile quando ci si trova già in viaggio e si riceve un cambio di indirizzo o una nuova tappa. Con Android Auto è possibile inserire vocalmente una destinazione, ma in caso di nomi ambigui o indirizzi complessi spesso si è costretti a guardare lo schermo o, peggio, interagire manualmente con lo smartphone, operazione potenzialmente rischiosa.

Un approccio più sicuro alla guida

La soluzione di Samsung riduce drasticamente le distrazioni al volante, consentendo un’interazione più veloce e sicura. Basta un tocco sullo schermo per accettare il nuovo percorso suggerito. Alcuni utenti, come il membro di Reddit Proshis_Saha_Swopna, hanno sottolineato quanto questa funzionalità si sia rivelata pratica in situazioni reali, dove un aggiornamento dell’itinerario arriva mentre si è già in strada.

Curiosamente, Android riconosce già queste informazioni nelle notifiche sugli smartphone, offrendo azioni rapide per telefonate, link e indirizzi. Tuttavia, su Android Auto queste azioni non sono direttamente disponibili, se non aprendo manualmente il pannello delle notifiche, un passaggio scomodo e poco adatto alla guida.

Forse è tempo che anche Google guardi con attenzione alle soluzioni di Samsung. Funzioni di questo tipo potrebbero migliorare significativamente l’esperienza d’uso e la sicurezza su strada.