WhatsApp: superate il limite con questi 3 trucchi segreti, si può anche spiare

Con tutti i nuovi aggiornamenti che stanno arrivando su WhatsApp negli ultimi tempi, si fa sempre più fatica a sentir parlare dei vecchi trucchi che si usavano un tempo. Qualcuno è rimasto folgorato da quelle tecniche che permettevano di spiare gli utenti gratuitamente utilizzando un’applicazione di terze parti, ma sappiate che non è finita. Ci sono ancora delle applicazioni che permettono di spiare il prossimo, ma non solo. Gli utenti segnalano infatti anche altre app interessanti.

WhatsApp: sono queste le tre funzionalità che tutti dovrebbero conoscere, ecco come si usano

Esiste infatti una soluzione che già in tanti stanno utilizzando e che parzialmente placa la sete di conoscere i fatti altrui. Quando si dice “parzialmente” lo si fa appositamente, in quanto non è più possibile su WhatsApp entrare nelle conversazioni di altre persone ormai da diverso tempo. Con Whats Tracker si può infatti conoscere il momento preciso in cui un contatto decide di entrare su WhatsApp o di uscire. L’utente che scarica questa applicazione infatti deciderà quali numeri monitorare durante il quotidiano, ottenendo una notifica ogni volta che questi entreranno o usciranno dall’applicazione ufficiale. Il fine giornata sarà caratterizzato da un report completo che mostrerà ogni orario preciso.

Tanti utenti stanno utilizzando anche un’altra applicazione che fa diventare chiunque un fantasma. Unseen, nome che in inglese significa “non visto”, permette infatti di leggere tutti i messaggi che WhatsApp riceve durante la giornata ma senza mai aprire l’applicazione. In poche parole, questa piattaforma di terze parti garantisce la lettura di tutti i messaggi che chiunque invierà al vostro numero WhatsApp, ma voi, ovviamente non aprendo l’applicazione ufficiale, non risulterete mai online e non aggiornerete mai il vostro ultimo accesso.

L’altra applicazione che ha fatto furore ormai già qualche mese fa si chiama invece WAMR. Chi ha paura di trovare i messaggi eliminati nelle conversazioni, può utilizzare questa soluzione che infatti permette di recuperare ogni testo perché, al suo arrivo, lo salva esternamente a WhatsApp. Ricordate ovviamente che bisogna installare questa piattaforma prima che il messaggio venga eliminato, in quanto non funzionerà dopo.