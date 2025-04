PS Plus Extra e Premium, arrivano i giochi di aprile

Come ogni mese, il colosso del gaming Sony ha aggiornato il suo catalogo di videogiochi disponibili gratuitamente per i suoi abbonati ai vari servizi. In particolare, sono stati da poco resi disponibili i videogiochi per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Si tratta dei titoli per il mese di aprile 2025. Gli utenti potranno scaricare per questo mese fino a sei nuovi videogiochi di rilievo. Vediamo qui di seguito di quali titoli si tratta.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, arrivano i videogiochi di aprile

Sono stati da poco resi disponibili i nuovi videogiochi di aprile 2025 per tutti gli abbonati ai vari servizi in abbonamento di Sony. Come già accennato in apertura, questa volta sono arrivati i videogiochi per tutti gli utenti abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Nello specifico, si tratta di ben sei videogiochi di rilievo.

Gli utenti abbonati al piano PlayStation Plus Extra potranno scaricare gratuitamente quattro videogiochi, mentre gli abbonati al piano PlayStation Plus Premium avranno due titoli in più da poter scaricare. Tutti questi sono a disposizione degli utenti a partire dalla giornata del 10 aprile e di ieri 15 aprile 2025. Tra i titoli messi a disposizione degli utenti, ricordiamo poi che spicca senz’altro il noto titolo legato al magico mondo di Harry Potter, ovvero Hogwarts Legacy.

PlayStation Plus Extra- videogiochi inclusi per il mese di aprile 2025

Blue Prince | su PS5

EA Sports PGA Tour | su PS5

Hogwarts Legacy | sia su PS4 sia su PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | su PS5

Battlefield 1 | su PS4

PlateUp! | sia su PS4 sia su PS5

PlayStation Plus Premium- videogiochi inclusi per il mese di aprile 2025

Alone in the Dark 2 | sia su PS4 sia su PS5

War of the Monsters | sia su PS4 sia su PS5

Insomma, anche per questo mese gli abbonati ai piani di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium potranno ritenersi soddisfatti di questi fantastici videogiochi.