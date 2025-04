WhatsApp cambia volto: meno caos nelle chat, più funzioni smart per tutti

WhatsApp continua la sua trasformazione. Con l’ultimo aggiornamento, l’applicazione più utilizzata al mondo introduce infatti numerose funzioni che cambiano concretamente il modo in cui comunichiamo. Le novità, già disponibili per molti utenti, riguardano in particolare i gruppi, le videochiamate, gli eventi e i canali. Una delle funzioni più attese è l’indicatore “Online” nelle chat di gruppo. La quale permette di vedere immediatamente quanti membri sono attivi. Un dettaglio utile, che trasforma i gruppi in strumenti più dinamici. Ideali quindi non solo per chiacchierare, ma anche per organizzare attività in tempo reale.

Migliorie visibili anche su iPhone e nei canali: WhatsApp punta a diventare un ecosistema completo

Le notifiche diventano più selettive. Ora infatti sarà possibile scegliere se ricevere solo quelle più rilevanti, come le menzioni o i messaggi da contatti salvati. Chi preferisce un controllo totale, può comunque mantenere attive tutte le notifiche. Un altro passo avanti è la gestione degli eventi. WhatsApp consente finalmente di crearli anche nelle chat individuali, e non più solo nei gruppi. Ogni evento può includere un orario di fine, un invito per ospiti, e anche una risposta “forse”. L’evento, una volta creato, può essere fissato in alto nella conversazione per non perderlo di vista.

Gli utenti iOS ricevono anche nuove funzioni esclusive. È ora possibile scansionare documenti direttamente dall’app, con una procedura semplice e intuitiva. In più, con l’aggiornamento di sistema, WhatsApp può essere impostata come app predefinita per chiamate e messaggi. Le videochiamate sono state migliorate grazie a un nuovo sistema di connessione intelligente che assicura maggiore stabilità. Su iPhone è disponibile anche lo zoom durante le videochiamate, per mettere a fuoco meglio chi partecipa.

Novità importanti anche per i canali, sempre più al centro di WhatsApp. Gli amministratori possono ora registrare e pubblicare video brevi fino a 60 secondi, simili a storie o reel. E chi riceve un messaggio vocale, ma non può ascoltarlo, può leggerne la trascrizione, quando disponibile. A completare il pacchetto, arriva anche la possibilità di creare un codice QR personalizzato per far conoscere il proprio canale più facilmente.