Subaru accelera sull’elettrico: presentate Trailseeker e nuova Solterra al Salone di New York

Con una doppia anteprima mondiale al New York International Auto Show, Subaru compie un passo deciso verso il futuro della mobilità sostenibile. La presentazione della nuova Trailseeker e della Solterra aggiornate segna infatti l’inizio di una fase importante per la Casa automobilistica. La quale prevede di introdurre otto modelli elettrici entro il 2028. Entrambi i veicoli sono progettati per il mercato statunitense, ma il loro arrivo in Europa è già previsto, con maggiori dettagli in arrivo nei prossimi mesi.

Miglioramento batteria, guida e design per i nuovi SUV elettrici Subaru

Ma vediamole entrambe più nel dettaglio. La Subaru Trailseeker, SUV completamente nuovo e alla sua prima apparizione assoluta, incarna lo spirito avventuroso del marchio. Dotata di doppio motore elettrico, uno per asse, sviluppa una potenza combinata di circa 375 cavalli. L’altezza di 21cm e il sistema di trazione integrale simmetrica permettono di affrontare con facilità anche i percorsi più impegnativi. La tecnologia di bordo include il sistema X-MODE, il Grip Control e il Downhill Assist Control, pensati per garantire il massimo controllo in condizioni difficili. Il design, completamente rinnovato, è caratterizzato da una firma luminosa moderna e da un logo illuminato. Mentre gli interni spaziosi ospitano uno schermo per l’ intrattenimento da 14”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Comfort e sicurezza vengono ulteriormente potenziati dal sistema EyeSight, sviluppato in oltre trent’anni di esperienza Subaru nella guida assistita.

Accanto alla Trailseeker, Subaru ha svelato anche la nuova generazione della Solterra. Il SUV 100% elettrico si aggiorna con una batteria da 74,7kWh che offre un aumento dell’autonomia di oltre il 25%. L’efficienza viene mantenuta anche a basse temperature grazie al nuovo sistema di pre-condizionamento. La trazione integrale simmetrica è ancora una volta protagonista. Questa è affiancata da due motori indipendenti gestiti da un controller più evoluto, in grado di adattare la potenza alle condizioni della strada. Migliorano anche le sospensioni e lo sterzo, per una risposta più agile e precisa. Il restyling coinvolge anche il design. Il frontale e il posteriore infatti sfoggiano una nuova firma luminosa, con badge tridimensionali e finiture che ne esaltano l’aspetto futuristico.