Mecool KM9PRO MAX, un Android TV Box di qualità al giusto prezzo – Recensione

In un momento storico in cui Google ha deciso di mettere da parte le sue Chromecast, emergono tutti quei prodotti che riescono e continuano ad offrire le medesime funzioni, ma a prezzi veramente più bassi e ridotti. Uno di questi è senza dubbio il Mecool KM9PRO MAX, un piccolo Android TV Box, con sistema operativo Google TV, che racchiude al proprio interno tutto ciò che avremmo sempre voluto vedere, con una spesa da sostenere effettivamente non troppo elevata. Scopriamolo meglio nella nostra recensione completa.

Design e Confezione

All’interno della confezione originale gli utenti possono trovare davvero tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, un packaging relativamente minimale, di piccole dimensioni, sul quale si trovano tutte le informazioni, e le grafiche, del dispositivo stesso. Gli accessori messi a disposizione del consumatore, oltre all’Android TV box, sono chiaramente il telecomando per il controllo da remoto, il cavo HDMI per il collegamento ad un monitor o televisore, l’alimentatore da collegare alla presa di corrente, ed anche un piccolo manuale d’istruzioni (che ci può aiutare durante le prime fasi di configurazione).

Da un punto di vista puramente estetico il prodotto non presenta particolarità o tratti distintivi unici nel suo genere, è un parallelepipedo a base quadrata, realizzato interamente in plastica di colorazione nera con finitura opaca su tutta la superficie. E’ molto piacevole al tatto, non trattiene per nulla le impronte, né si sporca facilmente; superiormente non è completamente liscio, è presente una piccola scanalatura che offre una piacevole sensazione visiva, spezzandone la monotonia, oltre alla scritta Mecool argentata, che ne innalza l’eleganza.

Le sue dimensioni sono di 98 x 98 x 20,7 millimetri, con un peso di soli 100 grammi, è un prodotto estremamente portabile, è facile spostarlo ovunque vogliate, senza difficoltà in un marsupio, in una tasca dello zaino, e quasi nelle tasche dei pantaloni. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono di ottima qualità, appare essere resistente ed affidabile anche nell’utilizzo sul medio/lungo periodo. Sulla superficie non sono presenti pulsanti fisici, solo anteriormente trovano posto tre LED di stato: IR (si attiva quando viene ricevuto un input dal telecomando), NET (se è collegato alla rete internet) e Power (se riceve corrente, quindi è acceso, data l’assenza di una batteria integrata.

Inferiormente sono presenti quattro comodi piedini che permettono al dispositivo di posizionarsi senza problemi su qualsiasi superficie, senza rischiare che possa scivolare al minimo tocco. Allo stesso modo offrono un’ottima stabilità, dimostrando quanto siano stati progettati correttamente e con il giusto pensiero per rendere l’esperienza dell’utente finale sempre migliore.

Hardware, Specifiche e Sistema operativo

Come vi abbiamo anticipato, Mecool KM9PRO MAX è un Android TV Box, che presenta processore Realtek 1325, ARM Cortex-A55 quad-core con frequenza di clock a 1,7GHz, con 512KB L3 di cache, affiancato con una GPU ARM-Mali G57 MC1 con OpenGL ES 3.2 per la grafica 3D. Le sue performance sono perfettamente allineate con gli standard e le aspettative, poiché si tratta di un SoC che comunque è risultato essere più che bilanciato e stabile, in grado di garantire un’esecuzione fluida e standardizzata del sistema, senza defezioni o rallentamenti particolari da segnalare. La configurazione messa a disposizione prevede inoltre 32GB di memoria interna, non espandibile ma comunque più che adeguata per l’installazione di applicazioni di vario genere o di tutto ciò di cui si potrebbe aver bisogno, con 2GB di RAM. A prima vista potrebbero apparire pochi, ma considerando la natura del prodotto ed effettivamente il suo scopo, li riteniamo generalmente più che bilanciati e validi.

Ciò che distingue il prodotto recensito da tanti altri presenti sul mercato, è chiaramente la presenza del sistema operativo Google TV 12.0, un OS che viene ottimizzato appositamente per i contenuti multimediali, di conseguenza permette l’installazione delle più comuni applicazioni di streaming, come Netflix, Disney+, Prime Video, ma anche YouTube, Apple TV+, DAZN, RaiPlay, Mediaset Infinity e similari, con possibilità di riprodurre al massimo in 4K, anche con supporto al Dolby Audio. Tutti i contenuti vengono sapientemente riprodotti anche grazie al cosiddetto Auto Frame Rate (acronimo AFR); questi va ad identificare la capacità del dispositivo di regolare in completa autonomia la frequenza dei fotogrammi, basandosi sul contenuto che effettivamente viene riprodotto. Una piccola chicca che innalza ulteriormente il livello qualitativo della riproduzione, garantendo un profondo adattamento e versatilità, proprio per essere facilmente utilizzato sia con serie TV e film, ma anche eventi dal vivo o sportivi. E’ possibile utilizzarlo anche per il gaming? ricordando che è un prodotto compatibile con il collegamento diretto di un controller bluetooth, il suo hardware non riesce a garantire prestazioni adeguate per un gaming di alto livello, ma solamente per alcuni giochi molto basilari.

La navigazione all’interno dei menù è fluida (abbiamo notato solo un ritardo nel tornare alla homepage mentre un contenuto era in riproduzione), le interfacce non presentano differenze particolari rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, proprio per la presenza di Google TV, che testimonia proprio la grande facilità di utilizzo. Nella schermata Home è possibile trovare l’insieme dei contenuti effettivamente suggeriti, mentre un plus non da poco è la ricerca Universale. In altre parole è possibile effettuare una ricerca su ogni servizio di streaming, semplicemente digitando la parola chiave nel campo di ricerca generico (non viene quindi richiesta l’apertura delle app). In ultimo il sistema supporta il multiutente con funzione di parental control.

Telecomando

All’interno della confezione troviamo il telecomando per il controllo da remoto, un accessorio essenziale per il funzionamento, dal design molto classico e standardizzato (peccato solamente non siano presenti le pile). Osservandolo meglio da vicino possiamo notare alcuni piccoli dettagli da non trascurare: la presenza del tasto Google Assistant (essenziale per avviare le ricerche vocali), ben quattro pulsanti dedicati per l’apertura delle applicazioni di streaming (anche se sono comunque personalizzabili dall’utente), ed i tasti con i quali poter cambiare la sorgente (nonché l’utente che sta guardando i contenuti).

Nel complesso lo possiamo ritenere un buon telecomando, i materiali utilizzati per la sua realizzazione sono molto semplici e leggeri, ma è anche vero che in questa fascia di prezzo non ci potevamo attendere altro. Da notare che non è retroilluminato, un piccolo dettaglio, è vero, considerando che al giorno d’oggi praticamente nessun altro dispositivo lo è

Connettività

Su tutto il frame troviamo una connettività fisica davvero di eccellente rispetto, sul lato sinistro sono disponibili due porte USB 2.0, con a fianco il tasto reset, mentre posteriormente spicca la presenza di una HDMI 2.1 con risoluzione massima in 4K (3840 x 2160 pixel), che supporta HDR10+, Widevine L1 e HLG, un jack audio da 3,5mm, una porta ottica (S/PDAF) ed una classica ethernet RJ45 10/100 Mbps. Per quanto riguarda la connettività wireless, segnaliamo la presenza di WiFi 5 dual-band, 2×2 MIMO 802.11ac e bluetooth 5.0, per il collegamento diretto di accessori esterni.

Nel complesso ne siamo rimasti piacevolmente soddisfatti, anche se comunque la connessione ethernet non è una delle più rapide in circolazione, e manca eventualmente la possibilità di connessione multipla contemporanea con più monitor.

Conclusioni

In conclusione Mecool KM9PRO MAX è davvero un ottimo prodotto sotto molteplici punti di vista, a partire dalla possibilità di riprodurre contenuti in 4K, un plus non da poco considerando il suo livello di spesa, passando poi per il design elegante (e realizzato con materiali di alta qualità), il supporto all’Dolby Audio e alla funzione Auto Frame Rate, per finire con una estrema facilità di configurazione e di utilizzo. La sua versatilità viene estesa dalla possibilità di connessione sia WiFi dual-band che bluetooth 5.0. La navigazione tra i menù, l’avvio delle applicazioni e la qualità dei contenuti riprodotti valgono ogni centesimo speso per il suo acquisto. L’unico difetto? all’interno della confezione non vengono incluse le pile per il telecomando, e forse qualche piccolo rallentamento di troppo nell’uscire dall’applicazione durante la riproduzione dei contenuti.

Mecool KM9PRO MAX può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, mediante la pressione di questo link, ad un prezzo di listino di soli 70,45 euro (importante ricordarsi di selezionare alimentatore con presa EU). La spedizione avviene il più rapidamente possibile presso il vostro domicilio, con tasse incluse nel prezzo. E’ prevista una garanzia legale di 2 anni, i metodi di pagamento accettati sono i più comuni: carta di credito o paypal, con costi di spedizione completamente azzerati.