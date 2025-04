Telecamera da interno Beans View a prezzo folle su Amazon: solo per oggi 14,34€

Questa telecamera da interno è perfetta per tenere sotto controllo tutti gli ambienti della propria abitazione, ma non solo. Quante volte vi sarà capitato di dover lasciare i vostri animali domestici o i vostri bambini incustoditi per un attimo o durante la notte? Grazie al baby monitor di cui è dotata questa telecamera del marchio Beans View nessuna area della casa viene lasciata incustodita e neppure i vostri bimbi.

Non manca infatti la possibilità di personalizzare gli angoli di visualizzazione a 360° e impostare alcune delle aree che l’utente preferisce tenere maggiormente sotto controllo. Al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso di questa telecamera, il costruttore ha deciso di implementare anche un obiettivo ad ampia apertura F2.0.

Telecamera Beans View per ambienti sempre al sicuro

Con questa telecamera Beans View è possibile tenere sempre sotto controllo tutti gli ambienti della propria casa, rimanendo aggiornati continuamente su eventuali rilevamenti e tracciamenti dei movimenti. Uno dei punti di forza di questo accessorio è proprio la qualità di registrazione. Potete infatti dire addio a immagini poco nitide e pixelate per godervi video a 1080p, sia di giorno che di notte.

Oltre a ciò, questa videocamera di sicurezza domestica è in grado di rilevare e seguire istantaneamente le persone, ruotando automaticamente l’obiettivo per seguire i movimenti che vengono effettuati dai bambini, dagli animali domestici o da altre presenze.

Cercavate da tempo una telecamera dall’ottimo rapporto qualità/prezzo? Allora non lasciatevi sfuggire questa occasione perché la Beans View cattura le informazioni in tutte le direzioni creando una panoramica di tutti gli ambienti. Grazie alla promozione Amazon attualmente in corso avete la possibilità di pagarla solamente 14,34 euro anziché 18,99 euro. Lo sconto è del 24% ma purtroppo potrebbe non essere disponibile per molto tempo. Approfittatene!