Nvidia RTX 5060/5060Ti ufficiali: caratteristiche e prezzo

Il colosso della tecnologia che da anni si occupa della produzione di schede ad altre prestazioni ha finalmente annunciato le sue due schede di fascia mainstream, parliamo delle schede RTX 5060 e 5060Ti, di cui quest’ultima disponibile fin da subito, mentre per la seconda servirà attendere ancora un po’, finalmente possiamo mettere le mani sulle specifiche tecniche ufficiali e sui prezzi di partenza tra cui anche quello europeo.

Le specifiche tecniche ufficiali

RTX 5060

Shader Cores : Blackwell SM, 19 TFLOPS

: Blackwell SM, 19 TFLOPS Tensor Cores : 5ª Gen, FP4/FP8/FP16, 614 AI TOPS

: 5ª Gen, FP4/FP8/FP16, 614 AI TOPS RT Cores : 4ª Gen, 58 TFLOPS

: 4ª Gen, 58 TFLOPS DLSS Version : 4

: 4 AMP Processor : Sì

: Sì NV Encoders : 9ª Gen

: 9ª Gen NV Decoders : 6ª Gen

: 6ª Gen Memory Subsystem : 8GB G7

: 8GB G7 PCI Express : Gen 5

: Gen 5 DisplayPort : 2.1b fino a UHBR20

: 2.1b fino a UHBR20 Prezzo: $299

RTX 5060 Ti

Shader Cores : Blackwell SM, 24 TFLOPS

: Blackwell SM, 24 TFLOPS Tensor Cores : 5ª Gen, FP4/FP8/FP16, 759 AI TOPS

: 5ª Gen, FP4/FP8/FP16, 759 AI TOPS RT Cores : 4ª Gen, 72 TFLOPS

: 4ª Gen, 72 TFLOPS DLSS Version : 4

: 4 AMP Processor : Sì

: Sì NV Encoders : 9ª Gen

: 9ª Gen NV Decoders : 6ª Gen

: 6ª Gen Memory Subsystem : 8GB / 16GB G7

: 8GB / 16GB G7 PCI Express : Gen 5

: Gen 5 DisplayPort : 2.1b fino a UHBR20

: 2.1b fino a UHBR20 Prezzo: $379 / $429

Come quanto visto con gli altri modelli di fascia più elevata, il cambiamento in termini di potenza pura non è così incredibile come ci si aspetterebbe da un salto di generazione, a fare la differenza sono nello specifico la RAM che passa allo standard GDDR7 e l’intelligenza artificiale che anche in questo caso è supportata dalla tecnologia di Nvidia che dà accesso al DLSS 4, il quale promette un incremento del frame rate decisamente più sostenuto rispetto a quello ottenuto in raster.

Per quanto riguarda invece i prezzi, il tutto dipenderà dal modello acquistato, la scheda Ti infatti, si presenterà sia nella variante da 8 GB sia nella variante da 16 GB, la prima avrà un prezzo di partenza di 405 € mentre la seconda di 459 €.

Ovviamente non rimane che attendere l’arrivo nei negozi per capire sia se la disponibilità sarà in grado di soddisfare le richieste del mercato sia per capire come il mercato stesso reagirà all’arrivo di queste schede, soprattutto considerando la situazione dazi imposti da Trump che nonostante la proroga di 90 giorni, incombono in futuro.