WindTre GO 150 con minuti, SMS e tanti Giga a meno di 8€

I clienti Iliad e MVNO sono nel mirino di WindTre anche questo mese. L’operatore arancione tenta di invogliarli a procedere con il trasferimento del numero tramite la sua WindTre GO 150, una delle offerte più economiche sul mercato, con minuti, SMS e Giga inclusi nel prezzo. La tariffa fa parte delle opzioni operator attack rivolte esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da uno degli operatori selezionati. Dunque, sarà necessario accedere al sito ufficiale e indicare il proprio operatore di provenienza per scoprire se si è tra coloro che hanno l’opportunità di attivarla.

WindTre GO 150: costo e servizi inclusi

L’attivazione dell’offerta WindTre GO 150 può essere effettuata online da tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad o uno degli MVNO selezionati da WindTre. Accedendo al sito ufficiale è possibile indicare il proprio operatore e selezionare la tariffa in questione così da poter procedere con l’acquisto della nuova SIM, che sarà spedita gratuitamente dal gestore. Inoltre, coloro che non desiderano ottenere la SIM fisica, potranno optare per l’attivazione tramite eSIM. In entrambi i casi, non sarà richiesto alcun costo di attivazione e sarà necessario sostenere soltanto una spesa iniziale pari al costo di rinnovo dell’offerta.

I nuovi clienti, quindi, dovranno sostenere una spesa di 7,99 euro al mese così da poter avere a disposizione una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS da inviare a qualunque numero e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta WindTre GO 150 è soltanto la più economica tra le offerte proposte dal gestore ai clienti Iliad e MVNO, i quali potranno optare anche per la WindTre GO Unlimited, che prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese e permette di ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile.

Ogni utente potrà scegliere la tariffa che ritiene adeguata, consultandone tutti i dettagli online o tramite i punti vendita abilitati.