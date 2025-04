NVIDIA RTX 50 Series, svelato uno dei motivi per cui i connettori si fondono

Nelle scorse ore è emersa una segnalazione preoccupante che riguarda le GPU NVIDIA di nuova generazione. I connettori di alimentazione delle GPU appartenenti alla serie RTX 50 tendono a fondersi, causando non pochi grattacapi agli utenti e alla stessa azienda americana.

Le motivazioni di questo fenomeno non sono totalmente chiare e NVIDIA sta cercando una soluzione da ormai due generazioni di prodotti. Per la serie RTX 40, il produttore aveva individuato la possibile problematica nel connettore 12V-HPWR.

A partire dalle serie RTX 50, tale connettore è stato evoluto nel 12V-2×6 proprio per evitare che le plastiche si fondessero ma senza successo. Le segnalazioni di problemi con le GPU di nuova generazione stanno aumentando e possiamo scoprire una delle possibili cause grazie all’analisi di Der8auer.

Analizziamo il fenomeno delle fusiona dei connettori nelle GPU NVIDIA RTX 50 Series e le possibili cause di questo inconveniente

Lo YouTuber ha analizzato una RTX 5090 per scoprire quali sono le motivazioni che portano alla fusione dei connettori e dei cavi. Grazie ad una telecamera termica, è emerso che sulla GPU presa in analisi la distribuzione della corrente non era uniforme.

Questa situazione ha causato il sovraccarico di alcuni fili, situazione che sul lungo termine, causa la fusione dei connettori. Inoltre, Der8auer ha confermato che NVIDIA non ha inserito un sistema di monitoraggio del carico sui singoli pin del connettore. Tale accorgimento avrebbe permesso di monitorare il flusso di corrente ed evitare problemi ben più gravi come il surriscaldamento.

La problematica della fusione del connettore inizialmente era limitato esclusivamente alla RTX 5090 ma stanno aumentando le segnalazioni anche per i modelli come RTX 5070 e 5080. Ne consegue che il problema potrebbe configurarsi effettivamente come un difetto di fabbrica anche se NVIDIA continua a sostenere che la problematica si verifica a causa di un errato montaggio da parte degli utenti. Non resta che attendere maggiori dettagli da parte del produttore in merito alla questione.