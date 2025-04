Intesa Sanpaolo lascia Huawei: addio all’app su AppGallery

L’annuncio è arrivato via email, spiazzando molti utenti. Intesa Sanpaolo interromperà il supporto all’app su Huawei AppGallery. A partire da luglio, l’applicazione non sarà più utilizzabile né installabile sui dispositivi HMS, privi dei servizi Google. Non è stato fornito alcun motivo ufficiale. Nessuna spiegazione, solo una scadenza. Chi si affida all’app per gestire il conto, per controllare i movimenti o pagare le bollette, ora si chiede: che alternative restano? La notizia suona come una chiusura, quasi una rottura. Un addio definitivo a un percorso avviato nel 2021, quando l’app era approdata sulla piattaforma di Huawei. Allora era sembrato l’inizio di una nuova apertura digitale. Oggi è solo il tramonto di quell’esperimento.

Servizi ancora attivi, ma con limiti su Huawei

Intesa Sanpaolo ha provato ad anticipare le domande. Ai clienti con dispositivi Huawei HMS verrà inviata una comunicazione personalizzata, con tutte le istruzioni per continuare a operare a distanza. Si potrà ancora usare O-key SMS, mentre le carte resteranno attive per pagamenti online. Tuttavia, l’app non funzionerà più, nemmeno se già installata. Un cambiamento drastico, per chi si era abituato alla comodità mobile. La banca ha assicurato che le funzionalità fondamentali resteranno accessibili, ma l’esperienza cambierà. Sparirà la possibilità di gestire tutto in tempo reale dal proprio smartphone. Una rinuncia non da poco, specie in un’epoca dove il tempo è tutto. Per chi ha costruito la propria quotidianità digitale attorno all’app, sarà un passo indietro

La Guida ai Servizi sarà presto aggiornata. Sul sito ufficiale e nell’area riservata compariranno le nuove istruzioni. Per qualsiasi dubbio, si potrà contattare la Filiale Digitale. Intesa promette assistenza, ma il dispiacere resta. Perché questa decisione? Cosa ha spinto la banca a voltare pagina a Huawei senza troppe spiegazioni? Nessuno lo sa con certezza. Forse motivi di sicurezza, forse scelte strategiche. Fatto sta che dal prossimo luglio, un altro tassello dell’ecosistema Huawei verrà a mancare. È la fine di un’intesa o solo l’inizio di un nuovo percorso? La risposta, per ora, è sospesa.