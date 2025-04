NVIDIA RTX 50 Series, i connettori della GPU tendono a fondersi

Le polemiche riguardanti le GPU NVIDIA di nuova generazione sembrano non volersi placare. Infatti, le schede video della serie RTX 50 sono finite nuovamente sotto la lente di ingrandimento a causa connettori che hanno la tendenza a fondersi.

Questa problematica si è verificata con le GPU della serie RTX 40 in particolar modo con il connettore 12V-HPWR. Al fine di prevenire ulteriori problematiche, NVIDIA ha lanciato una evoluzione della soluzione proprietaria passando allo standard 12V-2×6.

Purtroppo, nonostante il cambiamento, la fusione dei connettori non sembra avere fine. Tale connettore è incappato in problemi anche i nuovi modelli di GPU appartenenti alla famiglia Blackwell e le segnalazioni a riguardo di stanno intensificando.

NVIDIA deve fronteggiare sulla serie RTX 50 la stessa problematica riscontrata sulla precedente generazione

Entrando maggiormente nello specifico, un utente ha segnalato che su una GPU RTX 5070 si è sciolto il cavo di alimentazione. La problematica è stata segnalata su X (ex Twitter) dall’utente ere9w il quale ha fornito tutti i dettagli del caso.

La GPU in questione è una Zotac RTX 5070 che è stata scelta per un PC da gaming assemblato in abbinamento ad un alimentatore Seasonic da 750 watt. Non appena l’utente ha notato il fumo provenire dalla sua build, ha guardato immediatamente il cavo di alimentazione trovando l’amara sorpresa.

Nonostante il connettore 12V-2×6 di nuova generazione, ha trovato il cavo di alimentazione della GPU completamente fuso. In passato NVIDIA ha bollato tali problematiche come errori degli utenti in fase di installazione ma ere9w conferma di aver eseguito l’installazione in maniera corretta. In seguito all’analisi del cavo, l’utente ha notato che un pin del connettore di alimentazione era danneggiato e questa potrebbe essere stata la causa scatenante.

Il difetto di fabbrica sembra la causa più probabile considerando che si stanno moltiplicando le segnalazioni simili su tutta la famiglia RTX 50. Oltre alle RTX 5090, che è anche la GPU più potente della gamma, gli utenti RTX 5070 e 5080 si trovano a fronteggiare la fusione dei connettori. NVIDIA potrebbe aver sottovalutato il problema e speriamo possa correre presto ai ripari.