Nvidia RTX 5090, nuova GPU per il gaming efficiente e più veloce

Le nuove GPU per laptop di Nvidia, in particolare la GPU RTX 5090 – anche se modeste su alcuni aspetti – potrebbero garantire agli utenti due caratteristiche fondamentali: l’efficienza e la velocità, che fanno la differenza tra un computer gaming e un altro.

La nuova Nvidia RTX 5090 pensata soprattutto per il gaming ha 24 GB di VRAM GDDR7 invece dei 16 GB di GDDR6 presenti sulla serie 4090. Ha anche core Tensor più performanti, leggermente più core CUDA e un codificatore video hardware extra per streaming live ed esportazioni video migliori, nonostante lo stesso TDP da 175 W. Le specifiche dell’RTX 5090 si traducono in piccoli miglioramenti rispetto al 4090.

La media più alta che il 5090 riesce a raggiungere è di 111 fps a 2,5K con DLSS e generazione di frame standard. Valori che non fanno la differenza soprattutto agli occhi di gamers meno esperti. Come le schede desktop della serie 50, la GPU per laptop 5090 dà quindi il meglio di sé nei giochi che supportano DLSS 4 Multi Frame Generation. Oltre 100 giochi ora sono in grado di supportare le ultime funzioni Nvidia creando un ottimo compromesso.

Nvidia RTX 5090, la GPU per computer gaming che dà ottimi risultati per efficienza e velocità

La generazione di frame, offerta sia da Nvidia che da AMD, usa modelli AI per generare frame extra e inserirli tra i frame renderizzati in modo tradizionale. Ciò conferisce l’aspetto di un gameplay più fluido ma non migliora la latenza di input, anzi la aumenta anche se di poco. Le schede AMD e Nvidia precedenti possono generare frame 2x; la serie 50 può arrivare fino a 4x. C’è un dibattito in corso nel mondo dei giochi per PC su questi “frame falsi“: alcuni sono perfettamente soddisfatti dell’upscaling AI e dei frame generati, mentre altri lo vedono come una soluzione tampone con troppi compromessi.

Un aspetto in cui la 5090 sembra significativamente migliore è l’efficienza energetica. Watt più bassi possono anche significare temperature più basse in alcuni risultati. Ma questo dipende anche dal design termico di un singolo laptop e da quanto bene si raffredda. Ovviamente, non vedrai comunque lo stesso livello di prestazioni quando esegui giochi graficamente più complessi. La RTX 5090 è la GPU per laptop al momento più potente ma anche la più costosa di Nvidia.