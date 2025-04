Amazon fa crollare il prezzo del Nuovo Kindle Paperwhite (16 GB)

La lettura è una delle vostre più grandi passioni e non potete mai fare a meno di leggere? Sfogliare le pagine di un libro da sempre rappresenta un momento di relax in cui immergersi ma, al giorno d’oggi, esistono alternative innovative che consentono all’utente di leggere anche in riva al mare. Il nuovo Amazon Kindle Paperwhite (16 GB) si contraddistingue grazie alla presenza di uno schermo antiriflesso da 7’’ e per una batteria dall’autonomia incredibile.

Con una singola carica infatti la batteria implementata in questo Kindle consente all’utente di leggere, senza nessuna preoccupazione, per settimane. La resistente all’acqua, inoltre, lo rende perfetto anche per coloro che vogliono leggere in spiaggia o in piscina in tranquillità.

Amazon Kindle Paperwhite (16 GB): oggi in offerta

Una speciale offerta messa a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon consente agli utenti di poter acquistare questo nuovo Kindle Paperwhite con pubblicità a un prezzo davvero unico. Un’occasione speciale dunque per poter risparmiare una somma di denaro importante rispetto ad altri giorni.

Volete leggere in qualsiasi momento ma, soprattutto, in qualsiasi luogo? Questo Kindle Paperwhite vi consente di leggere con qualsiasi condizione di luce grazie alla regolazione della tonalità del colore dello schermo, per leggere comodamente sia al buio che in piena luce.

Uno dei punti di forza migliori? La possibilità di accedere a un’ampia selezione di contenuti dato che è possibile avere l’accesso a milioni di titoli direttamente nel Kindle Store dedicato. Non dimentichiamo che una soluzione come il Kindle vi consente di conservarlo anche in borsa. Il design è infatti ultrasottile e le dimensioni compatte fanno sì che possa essere portato in qualsiasi luogo senza peso.

Giunti a questo punto non vi resta che approfittare della promozione attualmente in corso su Amazon. Anziché 169,99 euro, lo sconto del 21%, vi consente di pagarlo solamente 134,99 euro.