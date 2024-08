MECOOL KM2 PLUS Deluxe: il box Android 4K con Wi-Fi 6, la RECENSIONE

Quando gli utenti non ne hanno abbastanza della loro TV, tendono a pensare di acquistarne un’altra quando invece potrebbero risparmiare e acquistando un prodotto di altissimo livello come i vari box Android. Al giorno d’oggi la televisione non è più solo un apparecchio che serve per guardare i programmi sui soliti canali, siccome l’arrivo dei dispositivi streaming ha aperto un nuovo mondo. I contenuti on demand infatti possono offrire un’esperienza davvero unica al pubblico, sia dal lato visivo che dal lato della personalizzazione. Tra i dispositivi che abbiamo trovato più utili sotto questo punto di vista, c’è sicuramente il box MECOOL KM2 PLUS Deluxe, un prodotto eccezionale che riesce a distinguersi tra i migliori sul mercato.

La qualità di questo dispositivo è massima, in quanto offre lo streaming in 4K e siccome è dotato delle migliori funzionalità che servono per rivoluzionare il modo in cui le persone guardano la loro TV. All’interno di questa nostra recensione abbiamo l’intenzione di approfondire tutte le caratteristiche migliori del prodotto, il quale secondo il nostro parere è di altissimo livello.

MECOOL KM2 PLUS DELUXE: le specifiche tecniche

Il box MECOOL KM2 PLUS Deluxe è stato pensato dall’azienda per stupire. Il brand ha scelto di creare un prodotto perfetto sotto vari punti di vista. Il KM2 PLUS DELUXE è infatti equipaggiato con un processore Amlogic S905X4-J il quale gode di un’architettura Quad Core ARM Cortex-A55. In questo modo riesce a garantire prestazioni potenti e fluide.

La sua capacità di elaborazione è di 24.000 DMIPS e al suo interno c’è anche un’ottima scheda video. Secondo quanto riportato dalla scheda tecnica, ecco infatti una GPU ARM G31 MP2. Questo dispositivo è stato appositamente progettato per gestire facilmente contenuti di varia natura e soprattutto di varia qualità. Innanzitutto il prodotto di MECOOL riesce a riprodurre il 4K alla massima risoluzione. Il box è in grado di supportare anche AV1 Decording, HDR10+, HDR10, HLG HDR processing, Dolby Vision e Dolby Atmos, offrendo così un’esperienza visiva e audio senza troppi precedenti in giro.

Il dispositivo è inoltre dotato di una spiccata fluidità, quasi come se si avesse a che fare con un computer. Al suo interno infatti l’azienda ha introdotto ben 4 GB di RAM DDR4, che consentono così un multitasking efficiente ma soprattutto prestazioni all’insegna della grande fluidità. Non cambia nulla se eseguite delle applicazioni pesanti: il KM2 PLUS DELUXE sarà sempre performante. La memoria interna è di 32 GB di tipo eMMC, e fornisce lo spazio sufficiente utile per installare applicazioni, salvare dati e memorizzare media.

Audio e video al massimo livello, MECOOL ha pensato a tutto

Oltre a fornire caratteristiche tecniche di altissimo livello, c’è da parlare tanto sulla qualità audio e video del prodotto. Il MECOOL KM2 PLUS DELUXE gode di caratteristiche impressionanti. Può infatti riprodurre contenuti in 4K HDR. Grazie a questa tecnologia tutte le scene diventano da film: abbiamo notato come rispetto ad un PC in 4K, non perda praticamente nulla.

I dettagli sono infatti straordinari, i colori vividi e reali e c’è anche un contrasto eccezionale. La riproduzione a 60 fps garantisce una fluidità senza precedenti nel campo, rendendo così tutte le immagini riprodotte molto più realistiche e coinvolgenti. Che si tratti di guardare un film d’azione pieno zeppo di effetti speciali o una serie drammatica con scene emozionanti, il MECOOL KM2 PLUS Deluxe è sempre pronto a dare il massimo.

Niente male anche l’apporto della tecnologia Dolby, sia lato video che audio. Il Dolby Vision e il Dolby Atmos sono presenti e si nota. Il Dolby Vision offre una qualità visiva pazzesca, proprio per gli amanti della qualità. I colori sono molto più accesi e chiari mentre la luminosità arriva al top, essendo ottimizzata. Tutte le scene sembrano reali sullo schermo, soprattutto grazie alla grande cura per i dettagli precisi e alla gamma dinamica estesa.

Parlando del Dolby Atmos invece, il suo compito in genere è quello di portare l’esperienza audio ad un livello superiore e in questo caso il MECOOL KM2 PLUS DELUXE ci riesce eccome. Il sistema audio surround crea un campo sonoro tridimensionale che avvolge e raro da notare. Il risultato è stato chiaro alle nostre orecchie: a tratti sembra di avere la fluidità e chiarezza che si hanno al cinema. I dialoghi sono eccezionali, anche quelli sussurrati.

La connettività è un gran punto di forza: ecco il WiFi 6

Il box Android in questione è dotato di WiFi 6, la tecnologia di connettività più avanzata attualmente disponibile sul mercato. Grazie alla sua presenza infatti la velocità di connessione è nettamente più elevata e a beneficiarne e anche la latenza che arriva al minimo. Ci ha stupito veramente tanto la grande capacità del prodotto di gestire i dispositivi multipli.

Non abbiamo notato alcun tipo di interruzione durante lo streaming e, tornando al discorso precedente, neanche quando più dispositivi sono collegati al Wi-Fi. Inoltre, il dispositivo è dotato di una porta 1000M-LAN: il suo compito è quello di garantire una connessione internet stabile e veloce. Noi l’abbiamo trovata ideale sia per lo streaming che per i contenuti da giocare.

Certificazone Google Android TV 11, assistente Google e Chromecast integrato

Il sistema operativo che MECOOL ha ritenuto opportuno installare all’interno del suo KM2 PLUS DELUXE, è uno dei migliori su piazza. Si tratta specificamente di Android TV 11, una piattaforma certificata appositamente da Google che offre al pubblico la possibilità di godere di un’interfaccia utente ottimizzata. Questa è infatti molto intuitiva e garantisce l’accesso ad un vasto numero di applicazioni. Chiaramente è fondamentale in questo caso l’apporto del Google Play Store. Con Android TV 11, è possibile inoltre avere a disposizione oltre 700.000 film e molti altri contenuti forniti dai vari provider, tra cui spiccano i nomi di Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, e molti altri.

Il telecomando è un altro punto di forza di questo dispositivo: questo è infatti dotato di un pulsante dedicato al richiamo del Google Assistant. In questo modo si possono usare dunque i comandi vocali per cercare film, ottenere consigli di vario genere o anche per rispondere a domande e controllare dispositivi connessi alla casa. Questo è un aspetto a nostro avviso fondamentale siccome rende l’interazione con il dispositivo molto più comoda, non necessitando neanche dell’uso delle mani. Ad esempio, è possibile dire all’assitente Google “Mostrami film d’azione su Netflix” o magari “Accendi la luce“.

Non poteva mancare inoltre il Chromecast integrato, il quale consente di trasmettere facilmente contenuti e applicazioni sfruttando il proprio telefono. Chiaramente lo stesso vale anche per i tablet e per i laptop. Poi usiamo questa funzionalità specificamente per la condivisione di qualsiasi file multimediale, per cui fotografie, video ma anche per mostrare le applicazioni mobili su un display più grande.

Il gaming è possibile: MECOOL consente agli utenti di divertirsi alla grande

Contrariamente a quanto gli utenti possono credere, il nuovo MECOOL KM2 PLUS Deluxe non è solo un dispositivo dedicato allo streaming. Questo prodotto infatti offre anche una piattaforma di gioco di alto livello. Grazie alla sua configurazione ad alte prestazioni, consente di giocare a numerosi titoli disponibili all’interno del Google Play Store. Noi ci abbiamo provato ed abbiamo notato un’esperienza di gioco veramente ottimizzata al massimo, totalmente diversa rispetto agli altri box Android.

Conclusioni, prezzo e disponibilità

Questo MECOOL KM2 Plus Deluxe ci ha stupito e non poco. Abbiamo notato che per lo streaming è praticamente infallibile, offrendo anche una qualità impressionante. Diversi prodotti necessitano di una qualità minore per non bloccarsi mai, ma questo box va spedito e porta a casa un’ottima votazione.

Per quanto riguarda le varie tecnologie incluse al suo interno non c’è altro che da apprezzare il gran lavoro fatto dall’azienda. Noi l’abbiamo utilizzato sia per divertimento che per lavoro e ci è tornato veramente molto utile. Per concludere, questo dispositivo è la scelta migliore per tutti coloro che cercano un prodotto da streaming che sia completo e che fornisca anche tanta versatilità. Giocare, guardare film, navigare tra le applicazioni e molto altro sarà un gioco da ragazzi.

Venendo al prezzo di vendita, il MECOOL KM2 Plus Deluxe è attualmente disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 127,86 €. Si tratta di un costo a nostro parere molto accessibile. Il sito consente di pagare sfruttando le principali opzioni, tra cui anche Apple Pay. Nel caso in cui doveste decidere di acquistarne più di uno, ci sarà un sensibile sconto che va dal 10 fino al 20%. L’azienda garantisce inoltre anche un anno di assistenza gratuita a tutti coloro che portano a casa il prodotto.