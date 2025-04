Google Assistant, l’addio: sparisce dalle impostazioni dell’app principale

Le tracce di Google Assistant diventano sempre più rare. L’ultima conferma arriva con l’aggiornamento alla versione 16.12 dell’app. Questa ha eliminato il collegamento diretto alle impostazioni dell’assistente vocale. Fino a poco tempo fa, era possibile accedere a queste soluzioni tramite il menu del profilo, in alto a destra. Ad oggi invece la voce è del tutto scomparsa. Si tratta di un’altra operazione che conferma la strategia del colosso. Abbattere sempre di più il supporto di Assistant per fare spazio a Gemini, il nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale generativa.

Gemini prende il posto di Google Assistant, ma la transizione non è ancora completa

La scomparsa delle impostazioni non è un dettaglio da poco. Google Assistant permetteva un’ampia personalizzazione del servizio. Attraverso il pannello dedicato si poteva gestire ogni aspetto. Dalla sensibilità al comando vocale “Ehi Google” alla gestione dei dispositivi smart, dalla selezione della musica alle routine quotidiane. Senza dimenticare opzioni utili come le lingue, i promemoria, le notifiche e la pianificazione di eventi. Con la rimozione di questi controlli diretti, la sensazione è chiara: Mountain View sta mettendo un punto al passato per aprire una nuova fase.

La fine di Google Assistant, però, non è ancora totale. Nonostante il processo sia ormai avviato, molte persone fanno ancora affidamento sull’assistente per la gestione della propria smart home. Proprio per questo, alcune delle funzioni precedentemente disponibili nell’app Google sono state trasferite nell’app Google Home, dove si possono ancora configurare e gestire dispositivi e comandi vocali, almeno per il momento.

Nel frattempo, Gemini continua a guadagnare terreno. Già introdotto su diversi dispositivi Android, rappresenta il futuro dell’assistenza digitale secondo Google. La sua intelligenza artificiale avanzata promette di offrire un’interazione più naturale e intelligente, anche se molti utenti rimpiangono la semplicità e la rapidità del vecchio Assistant. Chi desidera provare in anteprima le ultime versioni dell’app Google può scaricarle tramite APK Mirror, oppure aspettare il rilascio ufficiale sul Google Play Store.