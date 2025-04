Fine per TikTok Notes e Intel Unison: chiudono due app con obiettivi molto diversi

Due app nate con scopi diversi ma accomunate dallo stesso destino sono pronte a lasciare il mercato. TikTok Notes, la piattaforma lanciata da ByteDance per sfidare il dominio fotografico di Instagram, e Intel Unison, progettata per collegare smartphone e PC Windows, si avviano verso la chiusura. Per Notes il tramonto arriverà prima, l’8 maggio, mentre per Unison la data indicata è giugno, con qualche margine di tolleranza. Le motivazioni sembrano diverse, ma il risultato è lo stesso: gli utenti dovranno abituarsi a nuove alternative.

Addio all’app Intel Unison: si cercano sostituti per connettere il telefono al PC

TikTok Notes non ha mai avuto un lancio globale. È rimasta confinata a test in Australia, Canada e Vietnam. Nonostante le premesse, non ha mai realmente sfondato. Con una notifica inviata agli utenti, ByteDance ha annunciato lo stop, suggerendo in alternativa Lemon8, una piattaforma più matura e già dotata di una base di utenti consolidata. Lemon8, infatti, viene presentata come un mix tra Instagram e Pinterest e consente di organizzare raccolte fotografiche per stile e tema. La decisione di puntare su questa app anziché su Notes potrebbe derivare anche da motivi strategici. Lemon8, al contrario di TikTok, non è ancora nel mirino delle autorità statunitensi, che continuano a spingere per una possibile messa al bando dell’app principale. In questo contesto, mantenere viva un’alternativa nel mercato USA diventa fondamentale.

Se TikTok Notes è rimasta un progetto mai davvero sbocciato, Intel Unison ha invece avuto un ruolo concreto per diversi utenti. L’app permetteva di gestire chiamate, notifiche, messaggi e file tra smartphone e PC con grande semplicità. Disponibile sia su Android che iOS, offriva una soluzione comoda per chi lavora tra dispositivi diversi. La fine del supporto è prevista per giugno, anche se l’app dovrebbe restare operativa fino a luglio, con l’eccezione dei dispositivi Lenovo Aura, che continueranno a usufruirne fino al 2025.

Le ragioni dell’abbandono non sono state spiegate nel dettaglio, ma la situazione interna a Intel potrebbe aver inciso. Gli utenti con Android e Windows 11 possono comunque contare su Phone Link di Microsoft, anche se con meno integrazione. Il cambiamento sarà comunque percepito da chi si era ormai abituato alla comodità di Unison.