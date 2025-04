Apple e Siri: il ritardo che mette a rischio la credibilità dell’azienda

Apple, un tempo simbolo di innovazione e leader nel settore tecnologico, sta affrontando una crisi di credibilità. La causa di questo indebolimento della sua immagine sembra essere determinata dal ritardo dello sviluppo della nuova versione di Siri. Ovvero il suo assistente virtuale, alimentato dall’intelligenza artificiale.

Tale ritardo non è stato solo un errore tecnico, ma una serie di scelte che, secondo l’analista John Gruber, potrebbero compromettere l’intera reputazione dell’azienda.

Apple e l’incapacità di rispettare le promesse sull’intelligenza artificiale

Apple ha infatti fallito nel mantenere le promesse fatte durante la sua presentazione iniziale, quando aveva esaltato la potenza dell’AI integrata nel suo assistente vocale. Invece di presentare Siri in azione, la compagnia ha scelto di mostrare video concettuali, una mossa che Gruber considera come “fumo negli occhi”. Un segnale che, secondo lui, dimostra un’azienda che non è in grado di mantenere le proprie promesse. Peggio ancora che sta attraversando un momento di confusione interna.

Gruber non si limita però a criticare esclusivamente il ritardo. Il suo attacco è diretto alla comunicazione che Apple sembra abbia costruito attorno a Siri. Secondo l’analista, l’azienda ha cercato di vendere una realtà che non corrispondeva alla situazione. Ha creato infatti una storia che avrebbe potuto affascinare investitori e consumatori, ma che, alla fine, si è rivelata falsa. Questo atteggiamento “ingannevole“, unito alla continua mancanza di una presentazione pratica e convincente del nuovo Siri, sta minando la fiducia del pubblico, ma anche quella degli analisti e degli azionisti. La credibilità di Apple ora sembra essere così seriamente in discussione.

Non è la prima volta che Apple incappa in un fallimento, ma questa volta la posta in gioco è più alta. Gruber paragona la situazione con il fallimento del progetto AirPower, il caricatore wireless che Apple non è mai riuscita a realizzare. Anche se comunque l’IA rappresenta una scommessa più grande per il futuro dell’azienda. Se Cupertino non riesce a riprendersi dalla situazione attuale, potrebbe perdere un capitale fondamentale, la fiducia del pubblico. Insomma, in un contesto tecnologico sempre più competitivo, dove altre aziende stanno facendo progressi rapidi nel settore dell’AI, Apple rischia di restare indietro, con conseguenze che potrebbero essere irreversibili.