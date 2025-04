Tesla, aria di novità: ecco lo Spring Update 2025

Chi l’avrebbe detto che un semplice aggiornamento software potesse cambiare così tanto la percezione di un’auto? Tesla dimostra ancora una volta quanto conti l’evoluzione continua. Con lo Spring Update 2025, il colosso americano punta dritto verso un’esperienza ancora più raffinata e coinvolgente. Negli Stati Uniti e in Canada arrivano finalmente i fari adattivi, già conosciuti in Europa. Un passo avanti per la sicurezza e la visibilità notturna. Sulle Tesla Model S e X, la telecamera dell’angolo cieco mostra ora le immagini non solo sul display centrale, ma anche sul cruscotto digitale. Una differenza apparentemente piccola, ma in grado di aumentare la consapevolezza del conducente. I filmati della Dash Cam e della modalità sentinella includono ora anche le immagini catturate dalle telecamere sui montanti B. La riprogettazione dell’app Dashcam Viewer promette un’interfaccia più chiara, più intuitiva, più vicina a chi guida ogni giorno il proprio modello Tesla.

Navigazione intelligente, pensata per chi viaggia sulle Tesla

Chi non ha mai desiderato un navigatore davvero intelligente? Adesso, grazie al nuovo aggiornamento, si potrà scegliere nelle Tesla tra itinerari alternativi, ognuno pensato per esigenze diverse. Più veloce? Con soste strategiche? O con ricariche minime? Tutto è diventato personalizzabile. Le sorprese Tesla non finiscono qui ancora. Visualizzando una stazione di ricarica, si potranno scoprire in tempo reale i servizi raggiungibili a piedi nei dintorni. Ristoranti, negozi, bar: tutto a portata di sguardo. Tesla sembra aver ascoltato i desideri dei suoi utenti, offrendo risposte semplici a esigenze reali. Per chi guida un Cybertruck, l’Autopilot attiva ora in automatico la modalità Comfort Drive, rendendo il viaggio più rilassato. Sempre su Cybertruck Tesla, arriva il Lane Departure Avoidance: avvisi chiari in caso di deviazione dalla corsia per una maggiore sicurezza.

Ogni dettaglio conta. Sulle Tesla Model 3, Model Y e nuove Tesla Model S/X, si può ora personalizzare l’apertura del bagagliaio e salvarla come impostazione predefinita. Sul Cybertruck, la stessa funzione vale per il frunk anteriore. Anche il navigatore si fa più flessibile. Ora è possibile evitare le autostrade, seguendo percorsi alternativi più rilassanti o panoramici Quando arriverà questo aggiornamento? La distribuzione inizierà presto. Ci vorrà del tempo prima che raggiunga tutti, ma l’attesa sarà ben ricompensata.