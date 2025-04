Aixam rilancia le microcar: ecco e-City GTO e MINAUTO Access

C’è chi le vede come semplici alternative, altri, come soluzioni vere per muoversi senza limiti, Aixam ha deciso di puntare forte su di esse. Parliamo delle microcar. Con e-City GTO e MINAUTO Access, la gamma si allarga e conquista chi cerca libertà, anche a 14 anni. La velocità massima resta quella di sempre, 45 km/h, ma è nella personalità che tutto cambia. Perché scegliere ancora uno scooter quando esiste un’auto compatta, sicura, comoda? Le microcar parlano ai giovani, ai genitori, a chi vuole un veicolo urbano senza rinunce.

Linee sportive, dettagli lucidi, cerchi da 16 pollici e una grinta quasi da GT. La microcar e-City GTO non si limita a essere elettrica. Sfoggia uno stile deciso e una dotazione che sorprende. All’interno, un infotainment da 7 pollici accoglie chi cerca connettività anche nei percorsi brevi. Spinta da 6 kW e 40 Nm di coppia, si affida a una batteria da 7,53 kWh. L’autonomia raggiunge i 113 km, ideale per l’uso quotidiano. Con gli incentivi statali, il prezzo scende fino a 14.499 euro. Non è forse il momento giusto per passare all’elettrico? Disponibile anche con ABS tra gli optional, la microcar offre un’esperienza di guida che ha pochi rivali. Esteticamente si riconosce subito: pinze freno blu, griglie a nido d’ape, inserti nero lucido. Ogni dettaglio trasmette energia.

MINAUTO Access: la microcar a diesel

Non tutti vogliono l’elettrico, Aixam lo comprende e rilancia anche la microcar con trazione tradizionale attraverso il modello MINAUTO Access, motorizzato diesel Euro 5+. Un due cilindri Kubota da 479 cc, 6 kW e 21 Nm di coppia. Essenziale, semplice, pronto a durare. Con 16 litri di serbatoio e consumi da 4,3 l/100 km, può spingersi fino a 350 km con un pieno. Nessun filtro antiparticolato, niente AdBlue. Solo l’essenziale. I cerchi da 13 pollici confermano il taglio pratico, mentre le tre colorazioni disponibili della microcar danno un tocco personale. Il prezzo? 12.699 euro, una soglia accessibile per chi vuole entrare nel mondo delle microcar. Chi l’ha detto che l’essenziale non può sorprendere? Aixam porta così a 10 i modelli in gamma, tra elettrici e diesel. Un’offerta variegata, moderna, pensata per chi ha voglia di muoversi, sempre.