Audi Q2 e-tron: la nuova compatta elettrica prende forma

Audi si prepara a rivoluzionare la propria serie entry level. Nel 2026, infatti, usciranno definitivamente di scena le attuali A1 e Q2, senza un erede diretta per la prima. Il vuoto lasciato però sarà colmato da un nuovo modello completamente elettrico che si posizionerà sotto l’attuale Q4 e-tron. A confermarlo è stato lo stesso CEO Gernot Döllner, che ha annunciato l’arrivo imminente del nuovo veicolo a batteria. Il nome non è ancora ufficiale, ma già in molti parlano di “Q2 e-tron”. Ovvero un’auto compatta pensata per diventare il punto di inizio della gamma elettrica del brand.

AUDI: design e tecnologia, tra conferme e novità

Il debutto della nuova Audi è atteso per il prossimo anno. Nonostante la mancanza di dettagli concreti, si ipotizza l’utilizzo della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, già adottata su altri modelli come la Q4 e-tron. Questa scelta esclude la possibilità di vedere a bordo la nuova architettura SSP, la cui adozione è prevista solo nei prossimi anni. È quindi probabile che la nuova compatta erediti alcune motorizzazioni e caratteristiche tecniche già note.

Il design della nuova Q2 e-tron potrebbe rappresentare un punto di svolta. Anche se l’estetica delle ultime elettriche Audi sarà ancora visibile, l’arrivo del nuovo capo del design, Massimo Frascella, potrebbe introdurre elementi completamente nuovi. I primi render, ad esempio, offrono già un’idea del possibile stile del veicolo. Il pubblico potrà però farsi un’idea più precisa solo nei prossimi mesi, quando inizieranno a circolare i primi prototipi camuffati.

È ancora presto per discutere nel dettaglio dei powertrain. Ma considerando la piattaforma MEB, è lecito attendersi configurazioni simili a quelle già viste sulla Q4 e-tron, con potenziali versioni a trazione integrale. Lo sviluppo della nuova piattaforma SSP, invece, sembra destinato a equipaggiare un altro modello futuro, simile per dimensioni all’Audi A3, già in fase di progettazione. Questo nuovo corso rappresenterà una base importante per molti veicoli elettrici futuri, non solo di Audi ma dell’intero gruppo Volkswagen