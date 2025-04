Samsung accelera sul futuro: la One UI 8 debutta nei test interni

Mentre il lancio della One UI 7 è ancora in corso su diversi dispositivi, Samsung guarda già avanti. L’azienda sudcoreana ha infatti avviato i test della OneUI 8. Ovvero la nuova interfaccia grafica basata su Android 16. Il primo avvistamento è avvenuto su Geekbench, dove un Galaxy S25 con Android16 è stato identificato. A confermare le indiscrezioni, è arrivata anche la segnalazione di un firmware di prova per il GalaxyS25 Ultra (versione S938NKSU2BYD6), pensato per il mercato coreano. Il dettaglio rilevante? Il codice include una “B” che identifica Android 16, mentre la “A” rappresenta Android15. Ciò dimostra che i test interni sono in una fase già avanzata, segno che Samsung vuole arrivare preparata all’estate.

Samsung si prepara all’ estate: One UI 8 e Android 16 pronti per il lancio globale

La One UI 7, rilasciata con Android 15, ha introdotto un numero elevato di novità che hanno rallentato la consueta tabella di marcia del colosso asiatico. Se con Android14 gli aggiornamenti arrivavano entro dicembre, con il 15 il rilascio è partito solo nel 2025. Le cose però potrebbero cambiare molto presto. Samsung, infatti, pare intenzionata a riportare il processo di aggiornamento alle sue tempistiche tradizionali. A favorire questo obiettivo è la natura più snella della One UI 8, che dovrebbe portare modifiche meno radicali rispetto alla versione precedente.

Secondo fonti vicine all’ambiente, la nuova interfaccia farà il suo debutto ufficiale sui pieghevoli Galaxy Z Flip7 e GalaxyZ Fold7. Il lancio dovrebbe avvenire a luglio, seguendo lo stesso calendario dello scorso anno. Samsung potrebbe anche aprire il programma beta della One UI 8 già da maggio, magari in concomitanza con il Google I/O. Questo darebbe modo agli utenti GalaxyS25 di testare le nuove funzioni in anteprima, prima del rilascio stabile di Android 16, previsto da Google per giugno. Se i test non riveleranno criticità, la serie S25 potrebbe ricevere la nuova versione già entro l’estate.