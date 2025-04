Google Keep: arriva il nuovo widget per l’acquisizione rapida delle note

Google Keep

Google ha finalmente rilasciato un aggiornamento molto atteso per Google Keep, la sua applicazione per la gestione di note e promemoria, introducendo un nuovo widget per l’acquisizione rapida. La novità, in fase di rilascio graduale da alcune settimane, sembra ora essere disponibile per tutti gli utenti Android che utilizzano l’ultima versione dell’app. Si tratta di un piccolo ma significativo miglioramento che punta a rendere l’interazione con Keep ancora più veloce e intuitiva.

Un widget pensato per chi prende appunti al volo

Il nuovo widget, chiamato “Acquisizione rapida”, si affianca a quello tradizionale già presente nell’app e offre un’interfaccia compatta, con pulsanti dedicati per creare nuove note, checklist, note vocali, disegni a mano libera e scatti fotografici. L’obiettivo di Google è evidente: ridurre i passaggi necessari per catturare un’idea, un pensiero o un’informazione importante, rendendo l’accesso alle funzioni principali dell’app più immediato.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di personalizzare l’ordine dei pulsanti, così da adattare il widget alle abitudini di ciascun utente. Ad esempio, chi utilizza frequentemente la funzione di disegno o di note vocali potrà posizionare questi comandi in primo piano per un accesso ancora più veloce.

Coerentemente con l’interfaccia di Android 14, il nuovo widget per Google Keep adotta uno stile completamente in linea con le linee guida Material You. I colori si adattano al tema attivo del dispositivo, integrandosi perfettamente con la palette dinamica impostata dall’utente. Il design minimalista e pulito rende l’interazione con il widget semplice e piacevole, anche su schermi di dimensioni contenute.

Il widget può essere ridimensionato, ma la configurazione più efficace resta quella orizzontale a cinque pulsanti, che consente l’accesso diretto a tutte le principali modalità di acquisizione. Inoltre, la presenza dell’icona dell’app in alto a sinistra permette comunque di aprire rapidamente l’interfaccia completa di Google Keep, qualora si vogliano gestire o modificare le note già create.

Il rollout del nuovo widget è cominciato nelle scorse settimane, ma in maniera molto selettiva, raggiungendo inizialmente solo una piccola percentuale di utenti. Ora, grazie all’aggiornamento dell’app alla versione 5.24.122.03.90, il widget dovrebbe essere disponibile per tutti, a patto di avere un dispositivo compatibile e aggiornato ad almeno Android 12.

Per verificarne la disponibilità è sufficiente premere a lungo su un’area vuota della home screen, selezionare “Widget” e cercare “Keep” nell’elenco. Se il nuovo widget è disponibile, comparirà sotto la voce “Acquisizione rapida”.