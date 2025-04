Realme 14T sta arrivando, ecco cosa aspettarci

Il produttore tech Realme continua ad ampliare la famiglia di smartphone Realme 14 con un nuovo membro. Nel corso delle prossime settimane, infatti, l’azienda presenterà in veste ufficiale sul mercato il nuovo Realme 14T. Di questo nuovo device conosciamo davvero molte cose, grazie anche agli ultimi teaser pubblicati in rete in queste ore. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Realme 14T sta per arrivare sul mercato, ecco le presunte specifiche

Realme 14T sarà uno dei prossimi smartphone dell’azienda ad essere annunciato sul mercato mobile. Come già accennato in apertura, in queste ore sono stati pubblicati in rete numerosi teaser ufficiali, che ci hanno dunque confermato gran parte della sua scheda tecnica. Stando a quanto pubblicato, il nuovo device a marchio Realme avrà sul fronte un display con tecnologia AMOLED.

Il pannello avrà una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e vanterà inoltre una luminosità di picco di ben 2100 nits. Il comparto fotografico sarà invece composto da un sensore fotografico principale da 50 MP e da una fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP. L’autonomia sarà poi affidata ad una enorme batteria con una capienza di 6000 mah e non mancherà il supporto alla ricarica rapida da 45W.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’azienda le affiderà a uno degli ultimi soc del produttore MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300 e saranno presenti a supporto svariati tagli di memoria. In rete sono inoltre emersi quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita ufficiali. Si parla in particolare di circa 185 euro per il taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Per il taglio di memoria con 256 GB di storage interno, invece, si parla di un prezzo di circa 195 euro al cambio attuale.

Insomma, conosciamo davvero molte informazioni sul nuovo Realme 14T. Non ci resta che attendere il suo debutto ufficiale sul mercato mobile.