Subaru Outback 2026, la svolta che nessuno si aspettava: tutte le novità

Subaru si prepara a riscrivere il destino dell’Outback. Dopo sei generazioni legate alla tradizione, arriva un cambio di rotta radicale. Il debutto è previsto il 16 aprile al Salone Internazionale dell’Auto di New York, dove il nuovo modello si mostrerà in una veste inedita. La carrozzeria abbandona le linee da “tall wagon” per una silhouette più squadrata e muscolosa. La scelta appare chiara: inseguire le tendenze, non rincorrere il passato. Le immagini spia parlano chiaro. Un frontale possente, con cofano rialzato e griglia maggiorata, punta a colpire al primo sguardo. I fari a LED, ora divisi, si fanno segno distintivo ed anche i passaruota si rinnovano, con forme squadrate che richiamano l’off-road. Dietro, un lunotto quasi verticale e una coda tronca svelano l’intento pratico. Più spazio, più robustezza. Non si tratta solo di apparenza. Le barre portatutto maggiorate e i fanali posteriori a tutta larghezza gridano avventura. È davvero ancora la stessa Outback?

La Subaru diviene ibrida con qualche sorpresa

Subaru introduce un sistema ibrido a ricarica automatica, frutto della collaborazione con Toyota. Il cuore termico resta un boxer 2.5 litri aspirato, affiancato da un motore elettrico da 118 CV. La batteria agli ioni di litio da 1,1 kWh lavora in armonia con la trazione integrale. Nessun bisogno di presa: il sistema si ricarica da sé, come già avviene sulla Crosstrek giapponese. Per i purist i, nessuna delusione. Restano disponibili le versioni tradizionali: il 2.5 da 182 CV e il 2.4 turbo da 260 CV. Entrambi mantengono la trasmissione CVT e l’inconfondibile trazione integrale simmetrica. Subaru sembra voler parlare a due anime diverse: quella nostalgica e quella proiettata al domani.

L’allestimento Wilderness sarà ancora parte della gamma Subaru. Sospensioni rialzate e gomme da sterrato confermano l’anima off-road. Dettagli in rame aggiungono personalità. Dentro, l’abitacolo si rinnova con cockpit digitale, infotainment più grande e materiali pensati per la vita vera. Il sistema di assistenza alla guida EyeSight riceve un importante aggiornamento. Più sicurezza, più comfort. Il pacchetto tecnologico si fa competitivo, al passo con le aspettative. Subaru non ha semplicemente aggiornato un modello. Ha scelto di mettersi in discussione. Riuscirà l’Outback a conquistare di nuovo il cuore degli appassionati?