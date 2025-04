La sorpresa di Lynk & Co alla Milano Design Week: quando l’ auto diventa arte

Un’auto bianca si trasforma, davanti a centinaia di occhi incuriositi, in una tela ricca di colore e identità. È quello che è successo nel cuore della Milano Design Week, in cui Lynk & Co ha sorpreso il pubblico con un evento fuori dagli schemi. Al Club di Corso Venezia 6, l’atmosfera ha preso vita grazie alla performance dell’artista Red Longo.

Il quale con l’aiuto del suo team creativo Spazio Koch ha dato nuova forma a una Lynk&Co 02. Spray colorati, tocchi decisi e l’inconfondibile stile ispirato ai cartoon anni ’40 e ’60 hanno trasformato la vettura in un’opera d’arte viva e dinamica.

Lynk & Co Club si trasforma in spazio espositivo tra arredi e visioni sostenibili

Di fronte a questo spettacolo il pubblico ha assistito in silenzio, rapito. La serie “volti” di Red Longo ha preso forma sulle superfici metalliche, raccontando un’idea di identità e cultura che supera le tradizionali barriere tra arte e industria. È stato un momento simbolico, in cui l’automobile non è più solo un mezzo, ma un veicolo di espressione. L’esibizione ha rappresentato il punto culminante di una serata dedicata a riflettere su come il design automobilistico possa incontrare la sostenibilità e il linguaggio dell’arte contemporanea.

Ma la serata non si è esaurita con la performance. In apertura, il talk “The Next Day of Car Design, dove l’Innovazione incontra la Sostenibilità” ha visto dialogare progettisti e creativi su temi centrali del futuro della mobilità. Moderato dai co-founder della community Epoi, Agnese De Angelis e Andrea Pedulli, l’incontro ha visto protagonista Zehao Liu, Chief Designer di Lynk & Co e fondatore della Solaris Community.

Durante tutta la settimana, il Club si è trasformato in una galleria temporanea. Aeditto ha curato una mostra di arredi e opere sostenibili, tra cui quelle di Giulia Ber Tacchini e Karim Rashid. L’installazione in carta riciclata di EX-FIGURA ha accolto i visitatori all’ingresso, anticipando un percorso visivo dove il design assume significato attraverso la materia e la forma.