OnePlus 13T compare per la prima volta sul web e si mostra diverso da predecessore

Dopo settimane di indiscrezioni e conferme parziali, arriva finalmente la prima immagine chiara del nuovo OnePlus 13T, il prossimo smartphone compatto dell’azienda. L’immagine, condivisa dal noto leaker cinese Digital Chat Station, svela un design che si discosta in modo evidente dagli altri modelli della serie 13, confermando la volontà di proporre un dispositivo più maneggevole ma comunque potente.

Un design inedito e più sobrio: tre colorazioni e una nuova forma per la fotocamera

Il render trapelato ritrae il OnePlus 13T in una finitura chiamata Cloud Ink Black, affiancata da altre due varianti: Morning Mist Gray e Heartbeat Pink, quest’ultima già anticipata nei giorni scorsi. La differenza più evidente rispetto al OnePlus 13 e 13R riguarda il modulo fotografico, che abbandona il classico elemento circolare per adottare una piastrella quadrata con angoli stondati, meno pronunciata e più in linea con il colore della scocca.

All’interno del modulo trova spazio una sezione a forma di pillola che alloggia i due sensori principali, posizionati in verticale. Il risultato è un look più minimale, che contribuisce a dare un’identità ben distinta al 13T rispetto ai suoi “fratelli maggiori”.

Potente e compatto, ma resta qualche incognita

OnePlus ha confermato che il 13T sarà uno smartphone “compatto”, almeno secondo gli standard attuali, grazie al display da 6,3 pollici. Un’altra certezza è la presenza di una batteria generosa, da almeno 6.000 mAh, che lo rende interessante per chi cerca un device equilibrato tra dimensioni contenute e autonomia duratura.

Nonostante le conferme ufficiali e i dettagli forniti dai benchmark, la scheda tecnica non è ancora completa. Tutto lascia intendere che il chip scelto sarà lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, ma restano ancora dubbi sulla disponibilità internazionale del dispositivo. Al momento, OnePlus non ha chiarito se il 13T sarà venduto anche al di fuori della Cina, lasciando in sospeso una delle domande più attese dai fan del brand.